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≡ Человек в маске - Дело замначальника УБН, обвиняемого в распространении крупной партии мефедрона, начали рассматривать в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49027
Человек в маске - Дело замначальника УБН, обвиняемого в распространении крупной партии мефедрона, начали рассматривать в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 16:43
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Полицейский был задержан 6 мая прошлого года с 1 кг наркотиков (мефедрон, гашиш) и 1 млн тенге, которые находились в его автомобиле. Почти год по делу шло следствие. Судебный процесс начался с того, что журналистов попросили выйти из зала.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
269
Re: Человек в маске - Дело замначальника УБН, обвиняемого в...
Отправлено: 19.04.24 - 16:43
#1
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Сажать всех подряд, вольницу нужно заканчивать, превышение власти и прочее, до самых тупых должно дойти, настаёт время закона и правопорядка, в органы должны идти способные и чистые во всех смыслах люди, иначе все, конец пьессы, постоянно вытаскивать никто не будет
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1814
Re: Человек в маске - Дело замначальника УБН, обвиняемого в...
Отправлено: 19.04.24 - 18:58
#2
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Цитата:
Государственный обвинитель Марьям СУЛЕЙМЕНОВА начала предъявлять обвинение, успев сообщить, что Амзе работал оперуполномоченым. 6 апреля 2023 года, за несколько дней до своего 30-летия, был назначен заместителем начальника УБН. А уже 6 мая его задержали с поличным.

Источник:
Так кто всё таки его задержал если он сам работал в УБН? КНБ?
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
180
Re: Человек в маске - Дело замначальника УБН, обвиняемого в...
Отправлено: 19.04.24 - 20:47
#3
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как на счет внедрить опыт Грузии?
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
37
Re: Человек в маске - Дело замначальника УБН, обвиняемого в...
Отправлено: 19.04.24 - 21:32
#4
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Интересно фотографии убийц можно распространять, а этого нельзя, что погоны позволяют? он такой же убийца наший детей и внуков, убийца будущего нации! таких надо на каждом углу фото расклеивать! а то что телевизора как мне кажется пересмотрели господа в погонах? то карабалыкский обиженный, то этот не позволяет лицо показывать, а что с ним бы сделали по закону шариата????
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
133
Re: Человек в маске - Дело замначальника УБН, обвиняемого в...
Отправлено: 19.04.24 - 22:26
#5
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Даааа уж! Меркантильность у этого пацана через край! Ему пофиг кто будет употреблять наркоту, для него самое главное это распространять наркоту и получать деньги, заработанные на преступлении! Красиво жить хотел, поэтому видимо устроился в МВД. Позор и земля носит таких погонников-беспредельщиков!
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