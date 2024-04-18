Отправлено: - 16:20

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о что трусливая российская армия не выполнила своих обязательств перед членом ОДКБ и с позором бежала? А что, Карабах чей сейчас, неужели армянский?

Цитата:одкб не защищает территории вне одкбна армению никто не напала карабах сами армяне не признали поэтому силы одкб не могли защищать эти территории там только миротворцы находилисьглавная претензия армян к россии в том что одкб сковывает движения ее членовармяния не могла вступить в войну без разрешения всего блока иначе всему блоку пришлось бы вмешиватьсямол если бы армяне не вступали в этот блок то уже бы во всю вели войну с азербайджаномсейчас пашинян активно лоббирует выход армении из одкб чтобы провести реванш с бакуна стороне армении франция и сша как ни странно так как во франции и сша сильное армянское лоббина стороне баку и турции китай так как китаю надо пробить коридор для торговли с ЕС а самый выгодный вариант занять Зангезурские ворота тоесть отовдинуть армянтак что этот конфликт ох как еще аукнется всем намза кого россия пока не понятно но по первому впечатлению что москва за азрейбаджан чтобы наказать строптивых армян