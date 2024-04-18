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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 371 из 371«1...369370371
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10144
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 22:19
#5551
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Цитата:
111:
Какие же они миротворцы, просто трусы,

---Аргументы есть ?Доказательства ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10144
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 22:26
#5552
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Цитата:
Kairat stayer:
мангуртами

-----манКуртами , но тебе простительно
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.04.24 - 00:49
#5553
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Стыдно как то прикрываться фашистом
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
550
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.04.24 - 01:03
#5554
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Цитата:
Kairat stayer:
Они воду при помощи фтора очищают, а у нас хлор используется.

окститесь! негоже нам клятым асашанцам вторить. этим гнусным англосаксам. у нас культурный код и великая отечественная родовая травма. созерцательство и дефект локации центра принятия решений.
так что вы вот это вот...не надо! здесь вам не тут и хлор нам не ...галоген
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
550
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.04.24 - 01:09
#5555
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Цитата:
saba:
Стыдно как то прикрываться фашистом

ваша правда. прикрываться одеялком надо или покрывальцем. или уж на крайний случай хотя бы фашисткой. а тут вдруг такое. в текущих реалиях "это не просто смело" (с)
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.04.24 - 06:08
#5556
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Цитата:
Карачун:

Ну нельзя же так, женщин надо уважать, хоть они даже фашистки
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5393
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.04.24 - 09:39
#5557
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Цитата:
Гога:
-----манКуртами , но тебе простительно


Хех, всегда пишу мангурт, на казахском мәңГүрт, на русском манКурт, на английском мanKurt (No problemo - нет проблем). Почти, более двух с половиной лет тому назад, на форуме отдельным грамотеям отмечал, процитирую:

Kairat stayer: Я сам стараюсь не вешать ярлыки, обозвать граждан мангуртами некрасиво, не интеллигентно. Слово мангурт в мировой оборот литературы ввёл Чингиз Айтматов, в романе «Буранный полустанок», взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.

В большом современном толковом словаре русского языка написано, это кто забыл свое прошлое, отказался от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерял нравственные ориентиры.

Kairat stayer: Калмыки превращали пленных в мангуртов. Возможно некоторые грамотеи не знают как это осуществлялось. Так, голову пленного брили на голо, затем одевали свежую шкуру молодого верблюда или коровы и завязывали. Соответственно руки и ноги связывались, кожа от прямых солнечных лучей стягивалась, невыносимая боль. Кроме того растущие волосы не могли пробить шкуру и обратно как иголки вонзались в голову пленного. В результате человек всё время страдал, центральная нервная система выходила из строя, он не помнил своего имени, прошлого и.т.д. Далее исполнял все указания и приказы своего хозяина.

Кайрат стайер: Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 19.04.2024 - 10:49]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5393
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.04.24 - 10:29
#5558
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Цитата:
Карачун:
окститесь! негоже нам клятым асашанцам вторить. этим гнусным англосаксам. у нас культурный код и великая отечественная родовая травма. созерцательство и дефект локации центра принятия решений. так что вы вот это вот...не надо! здесь вам не тут и хлор нам не ...галоген


На мой взгляд, каждый человек прозревает по своему. Понятно, что очищение воды фтором, лучше чем хлором.

Многие граждане понимают, что еда типа картофеля фри, газированных напитков, пива, всяких сладостей и.т.д. вредны для человеческого организма, при этом употребляют их.

Также многие знают, что полезны овощи, фрукты, свежевыжатые соки, стандарт - белки должны составлять 10–15 %, жиры — около 30 %, углеводы — 50–55 %, обязательны регулярные физические нагрузки и.т.д.

Окончательный выбор всегда остается за человеком, главное, чтобы потом не сожалеть. Как говорится: Если не бегаешь пока здоров, будешь бегать, когда заболеешь.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4666
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.04.24 - 10:51
#5559
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Ой бой люблю Москву. ПРОСТО ОЬОЖАЮ,, в кменном городе люди встречаются люди,люблю Мокву
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37669
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.04.24 - 13:34
#5560
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Цитата:
Гога:
Аргументы есть ?Доказательства ?

То что трусливая российская армия не выполнила своих обязательств перед членом ОДКБ и с позором бежала?
А что, Карабах чей сейчас, неужели армянский?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.04.24 - 16:20
#5561
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Цитата:
111:
о что трусливая российская армия не выполнила своих обязательств перед членом ОДКБ и с позором бежала? А что, Карабах чей сейчас, неужели армянский?

одкб не защищает территории вне одкб
на армению никто не напал
а карабах сами армяне не признали поэтому силы одкб не могли защищать эти территории там только миротворцы находились
главная претензия армян к россии в том что одкб сковывает движения ее членов
армяния не могла вступить в войну без разрешения всего блока иначе всему блоку пришлось бы вмешиваться

мол если бы армяне не вступали в этот блок то уже бы во всю вели войну с азербайджаном
сейчас пашинян активно лоббирует выход армении из одкб чтобы провести реванш с баку
на стороне армении франция и сша как ни странно так как во франции и сша сильное армянское лобби
на стороне баку и турции китай так как китаю надо пробить коридор для торговли с ЕС а самый выгодный вариант занять Зангезурские ворота тоесть отовдинуть армян

так что этот конфликт ох как еще аукнется всем нам
за кого россия пока не понятно но по первому впечатлению что москва за азрейбаджан чтобы наказать строптивых армян
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.04.24 - 16:29
#5562
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удивило как в начале года на первом канале облизывали президента отца алиева
генерал кгб
друг россии

странным показалось то что его сынок вашего союзника на кавказе унижает и дружит с главным врагом в виде турции откуда к вам террористы прилетают
вы зачем азербайджан облизываете? армяне как должны были к этому отнестись?
логично что там начнутся настроения-да пошла она эта россия.союзник еще называется
лучше с США дружить те своих союзников и сателлитов не кидают (якобы)

вот вчера в москве парня зарезали среди бела дня азербайджанцы за то что тот им сказал машину переставить
как оказалось они уже пол года без регистрации жили в россии всем пофиг
будут выселки азербайджанцев как было с таджиками? нет
потому что россия сейчас холит и лелеет баку

доиграется россия со своими многоходовачками
сама себя обдурит
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15688
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.04.24 - 16:32
#5563
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российская политика сейчас очень схожа с поздне византийской

когда империя уже не имея реальной силы играла на противоречиях народов ее окружавших сталкивая лбами одних с другими как бы показывая силу и волю
но король то оказался голый в итоге

пока византия стравливала болгар и какихнибудь хазар пришли крестоносцы и расхриначали всю империю
затем пришли турки и добили

и вся мощь империи схлопнулась
все было видимостью державшийся на былой славе рима
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