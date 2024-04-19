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≡ За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49023
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 10:47
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Мотоциклиста, который "газовал" на месте, патрульные полицейские заметили около ЦУМа. Проигнорировав замечания сотрудников, парень сорвался с места и поехал по Сити-центру и площади перед облакиматом, где движение транспорта запрещено.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14511
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 13:20
#15
Комментарий удален модератором.
Профайл
Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2156
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 13:23
#16
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему удалили комментарий где я отметила грубость и выражение данного "Vit" а Домовенок исправляет но не удаляет комментарии , у вас двойные стандарты в отношений участников форума?

Если вы считаете, что пользователь нарушил правила сайта, сообщать об этом нужно в л/с, либо нажав на "!".
Ваш комментарий был удален за отклонение от темы статьи.
Комментарий вашего оппонента был отредактирован, так как после редактирования в нем осталось содержание, которое относится к теме статьи.
Жаловаться на модерацию нужно в л/с или в Вопросах редакции. Но не в тематических ветках.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
310
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 14:34
#17
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Цитата:
юля елиссева:
особенно зимой.


дело было осенью...но я бы и зимой повторил
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