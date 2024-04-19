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За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49022
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 10:47
Мотоциклиста, который "газовал" на месте, патрульные полицейские заметили около ЦУМа. Проигнорировав замечания сотрудников, парень сорвался с места и поехал по Сити-центру и площади перед облакиматом, где движение транспорта запрещено.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6844
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 10:47
Кто бы в рудном байкеров притянул к стойлу,гремят среди ночи покоя нет от них
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1489
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 11:07
потеплело и повылазили ушлепки двухколесные без номеров, где мотобат?
устраивают ночные гонки по улицам, рычат по ночам
устраивают ночные гонки по улицам, рычат по ночам
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:24
Да. Гонятся зв великом. Это как пешехода остановить и спросить сигарету. Вот когда я куплю байк. На 2000 кубов. Догони меня.
[Исправлено: Домовенок, 19.04.2024 - 11:58]
[Исправлено: Домовенок, 19.04.2024 - 11:58]
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 722
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:24
Хуже этих - только придурки из разряда "ЯИдиотСмотритеСколькоБабокВлупилВАкустикуИСлушаюДерьмоБасовое"
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:32
Мотик тема. Только нужен кубов много. . Что всякие не догонялки не играли. Раз газанул и все, ты уже не то в другом районе.
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 11:41
Комментарий удален модератором.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 308
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 11:49
Были в гостях у друзей, засиделись до допоздна, тихо сидели и употребляли, уже на кухне. Живут они на 5 этаже. Тут во двор заехала тачка за кем то. Время час ночи. Несколько раз посигналили и стоят ждут. Музон через открытые окна. В общем всё как у гопоты.
Друган говорит задрали эти юные гопники. Спишь, а они приезжают, разбудят весь двор и свалят.
Я уже поддатый. Говорю давай пару яиц. Я эту тему в интернете читал. Типа тяжелое нельзя, во-первых материальный вред, во-вторых "не дай бог" ущерб здоровью. А яйца самое то. Машина стояла практически под его окнами, чуть ближе к подъезду. Выхожу на лоджию. Темно. Открываю окно. Поправляю прицел. И кидаю одно яйцо на лобовуху, другое на капот. Чуток промазал, яичница оказалась на капоте. Машина по газам и свалила в ночь. Отъехали метров 30, слышны в тишине двора далекие маты...
Как сказал друган, проблема рассосалась...
Друган говорит задрали эти юные гопники. Спишь, а они приезжают, разбудят весь двор и свалят.
Я уже поддатый. Говорю давай пару яиц. Я эту тему в интернете читал. Типа тяжелое нельзя, во-первых материальный вред, во-вторых "не дай бог" ущерб здоровью. А яйца самое то. Машина стояла практически под его окнами, чуть ближе к подъезду. Выхожу на лоджию. Темно. Открываю окно. Поправляю прицел. И кидаю одно яйцо на лобовуху, другое на капот. Чуток промазал, яичница оказалась на капоте. Машина по газам и свалила в ночь. Отъехали метров 30, слышны в тишине двора далекие маты...
Как сказал друган, проблема рассосалась...
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:55
Хрустиками их не которые из моих колег их зовут. А я их зову колеги. по движению. Завидую им. Тоже хочу так.
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:56
Цитата:
Это глупость. Чел работает а ты ему яйцами. Это не правильно.
mks2703:
Это глупость. Чел работает а ты ему яйцами. Это не правильно.
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:58
Цитата:
А зачем догонять? Камер сейчас навешано везде и всюду гроздьями. Остановишься где-то рано или поздно и возьмут тебя т1пленьким.
Vit:
Вот когда я куплю байк. На 2000 кубов. Догони меня. Обосутся.
Вот когда я куплю байк. На 2000 кубов. Догони меня. Обосутся.
А зачем догонять? Камер сейчас навешано везде и всюду гроздьями. Остановишься где-то рано или поздно и возьмут тебя т1пленьким.
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:59
Цитата:
особенно зимой. Яйцо разбитое на капоте на морозе примерзает моментально и сходит потом вместе с лакокрасочным покрытием.
mks2703:
А яйца самое то.
А яйца самое то.
особенно зимой. Яйцо разбитое на капоте на морозе примерзает моментально и сходит потом вместе с лакокрасочным покрытием.
m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 308
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 12:06
Цитата:
Этот чел не работал. А приезжал за телкой.
Vit:
Это глупость. Чел работает а ты ему яйцами. Это не правильно.
Это глупость. Чел работает а ты ему яйцами. Это не правильно.
Этот чел не работал. А приезжал за телкой.
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 12:07
Цитата:
Почему удалили комментарий где я отметила грубость и выражение данного "Vit" а Домовенок исправляет но не удаляет комментарии , у вас двойные стандарты в отношений участников форума?
[Исправлено: Домовенок, 19.04.2024 - 11:58]
Источник:
Источник:
Почему удалили комментарий где я отметила грубость и выражение данного "Vit" а Домовенок исправляет но не удаляет комментарии , у вас двойные стандарты в отношений участников форума?
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 12:07
Цитата:
юля елиссева:Юля вы такая наивная. Я пока остановлюсь в магазе за семечками полисия будет только ехать в кжби когда я уже на дискаче по тусуюсь.
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