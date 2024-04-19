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≡ За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49022
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 10:47
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Мотоциклиста, который "газовал" на месте, патрульные полицейские заметили около ЦУМа. Проигнорировав замечания сотрудников, парень сорвался с места и поехал по Сити-центру и площади перед облакиматом, где движение транспорта запрещено.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6844
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 10:47
#1
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Кто бы в рудном байкеров притянул к стойлу,гремят среди ночи покоя нет от них
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1489
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 11:07
#2
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потеплело и повылазили ушлепки двухколесные без номеров, где мотобат?
устраивают ночные гонки по улицам, рычат по ночам
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14511
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:24
#3
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Да. Гонятся зв великом. Это как пешехода остановить и спросить сигарету. Вот когда я куплю байк. На 2000 кубов. Догони меня.

[Исправлено: Домовенок, 19.04.2024 - 11:58]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
722
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:24
#4
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Хуже этих - только придурки из разряда "ЯИдиотСмотритеСколькоБабокВлупилВАкустикуИСлушаюДерьмоБасовое"
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14511
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:32
#5
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Мотик тема. Только нужен кубов много. . Что всякие не догонялки не играли. Раз газанул и все, ты уже не то в другом районе.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1813
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 11:41
#6
Комментарий удален модератором.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
308
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 11:49
#7
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Были в гостях у друзей, засиделись до допоздна, тихо сидели и употребляли, уже на кухне. Живут они на 5 этаже. Тут во двор заехала тачка за кем то. Время час ночи. Несколько раз посигналили и стоят ждут. Музон через открытые окна. В общем всё как у гопоты.
Друган говорит задрали эти юные гопники. Спишь, а они приезжают, разбудят весь двор и свалят.
Я уже поддатый. Говорю давай пару яиц. Я эту тему в интернете читал. Типа тяжелое нельзя, во-первых материальный вред, во-вторых "не дай бог" ущерб здоровью. А яйца самое то. Машина стояла практически под его окнами, чуть ближе к подъезду. Выхожу на лоджию. Темно. Открываю окно. Поправляю прицел. И кидаю одно яйцо на лобовуху, другое на капот. Чуток промазал, яичница оказалась на капоте. Машина по газам и свалила в ночь. Отъехали метров 30, слышны в тишине двора далекие маты...
Как сказал друган, проблема рассосалась...
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14511
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:55
#8
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Хрустиками их не которые из моих колег их зовут. А я их зову колеги. по движению. Завидую им. Тоже хочу так.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14511
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:56
#9
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Цитата:
mks2703:

Это глупость. Чел работает а ты ему яйцами. Это не правильно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3335
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:58
#10
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Цитата:
Vit:
Вот когда я куплю байк. На 2000 кубов. Догони меня. Обосутся.

А зачем догонять? Камер сейчас навешано везде и всюду гроздьями. Остановишься где-то рано или поздно и возьмут тебя т1пленьким.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3335
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:59
#11
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Цитата:
mks2703:
А яйца самое то.

особенно зимой. Яйцо разбитое на капоте на морозе примерзает моментально и сходит потом вместе с лакокрасочным покрытием.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
308
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 12:06
#12
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Цитата:
Vit:
Это глупость. Чел работает а ты ему яйцами. Это не правильно.


Этот чел не работал. А приезжал за телкой.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1813
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 12:07
#13
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Цитата:
[Исправлено: Домовенок, 19.04.2024 - 11:58]

Источник:

Почему удалили комментарий где я отметила грубость и выражение данного "Vit" а Домовенок исправляет но не удаляет комментарии , у вас двойные стандарты в отношений участников форума?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14511
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 12:07
#14
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Цитата:
юля елиссева:
Юля вы такая наивная. Я пока остановлюсь в магазе за семечками полисия будет только ехать в кжби когда я уже на дискаче по тусуюсь.
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