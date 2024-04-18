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Карачун:

окститесь! негоже нам клятым асашанцам вторить. этим гнусным англосаксам. у нас культурный код и великая отечественная родовая травма. созерцательство и дефект локации центра принятия решений. так что вы вот это вот...не надо! здесь вам не тут и хлор нам не ...галоген

Цитата:На мой взгляд, каждый человек прозревает по своему. Понятно, что очищение воды фтором, лучше чем хлором.Многие граждане понимают, что еда типа картофеля фри, газированных напитков, пива, всяких сладостей и.т.д. вредны для человеческого организма, при этом употребляют их.Также многие знают, что полезны овощи, фрукты, свежевыжатые соки, стандарт - белки должны составлять 10–15 %, жиры — около 30 %, углеводы — 50–55 %, обязательны регулярные физические нагрузки и.т.д.Окончательный выбор всегда остается за человеком, главное, чтобы потом не сожалеть. Как говорится: Если не бегаешь пока здоров, будешь бегать, когда заболеешь.