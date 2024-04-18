Kairat stayer: Они воду при помощи фтора очищают, а у нас хлор используется.
окститесь! негоже нам клятым асашанцам вторить. этим гнусным англосаксам. у нас культурный код и великая отечественная родовая травма. созерцательство и дефект локации центра принятия решений. так что вы вот это вот...не надо! здесь вам не тут и хлор нам не ...галоген
Хех, всегда пишу мангурт, на казахском мәңГүрт, на русском манКурт, на английском мanKurt (No problemo - нет проблем). Почти, более двух с половиной лет тому назад, на форуме отдельным грамотеям отмечал, процитирую:
Kairat stayer: Я сам стараюсь не вешать ярлыки, обозвать граждан мангуртами некрасиво, не интеллигентно. Слово мангурт в мировой оборот литературы ввёл Чингиз Айтматов, в романе «Буранный полустанок», взятый в плен человек, превращённый в бездушное рабское создание, полностью подчинённое хозяину и не помнящее ничего из предыдущей жизни.
В большом современном толковом словаре русского языка написано, это кто забыл свое прошлое, отказался от своих национальных обычаев, традиций, ценностей, потерял нравственные ориентиры.
Kairat stayer: Калмыки превращали пленных в мангуртов. Возможно некоторые грамотеи не знают как это осуществлялось. Так, голову пленного брили на голо, затем одевали свежую шкуру молодого верблюда или коровы и завязывали. Соответственно руки и ноги связывались, кожа от прямых солнечных лучей стягивалась, невыносимая боль. Кроме того растущие волосы не могли пробить шкуру и обратно как иголки вонзались в голову пленного. В результате человек всё время страдал, центральная нервная система выходила из строя, он не помнил своего имени, прошлого и.т.д. Далее исполнял все указания и приказы своего хозяина.
Кайрат стайер: Суть в том, чтобы где бы не находились люди, в любой стране, помнили свои корни, кто мешает или препятствует, пусть другие народы проводят всемирные славянские, корейские, африканские и других народов игры. Хохол озвучил, что пришла европейская культура, однако для европейца который живет в Европе, игра в кокпар не приемлема, где всадники борются за тушу козла, при этом для нас кочевников это возрождение традиции.
Карачун: окститесь! негоже нам клятым асашанцам вторить. этим гнусным англосаксам. у нас культурный код и великая отечественная родовая травма. созерцательство и дефект локации центра принятия решений. так что вы вот это вот...не надо! здесь вам не тут и хлор нам не ...галоген
На мой взгляд, каждый человек прозревает по своему. Понятно, что очищение воды фтором, лучше чем хлором.
Многие граждане понимают, что еда типа картофеля фри, газированных напитков, пива, всяких сладостей и.т.д. вредны для человеческого организма, при этом употребляют их.
Также многие знают, что полезны овощи, фрукты, свежевыжатые соки, стандарт - белки должны составлять 10–15 %, жиры — около 30 %, углеводы — 50–55 %, обязательны регулярные физические нагрузки и.т.д.
Окончательный выбор всегда остается за человеком, главное, чтобы потом не сожалеть. Как говорится: Если не бегаешь пока здоров, будешь бегать, когда заболеешь.
Сейчас посетителей на этом форуме: 16, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать