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≡ За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49021
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 10:47
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Мотоциклиста, который "газовал" на месте, патрульные полицейские заметили около ЦУМа. Проигнорировав замечания сотрудников, парень сорвался с места и поехал по Сити-центру и площади перед облакиматом, где движение транспорта запрещено.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6843
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 10:47
#1
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Кто бы в рудном байкеров притянул к стойлу,гремят среди ночи покоя нет от них
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1489
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 11:07
#2
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потеплело и повылазили ушлепки двухколесные без номеров, где мотобат?
устраивают ночные гонки по улицам, рычат по ночам
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14507
Re: За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в...
Отправлено: 19.04.24 - 11:24
#3
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Да. Гонятся зв великом. Это как пешехода остановить и спросить сигарету. Вот когда я куплю байк. На 2000 кубов. Догони меня. Обосутся.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
722
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:24
#4
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Хуже этих - только придурки из разряда "ЯИдиотСмотритеСколькоБабокВлупилВАкустикуИСлушаюДерьмоБасовое"
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14507
За мотоциклистом-лихачом устроили погоню полицейские в Костанае
Отправлено: 19.04.24 - 11:32
#5
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Мотик тема. Только нужен кубов много. . Что всякие не догонялки не играли. Раз газанул и все, ты уже не то в другом районе.
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