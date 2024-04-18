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≡ "Я якобы взял взятку..." - По делу о передаче денег экс-директору "Продкорпорации" замдиректором ТОО "Олжа" допрашивают подсудимых
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49019
"Я якобы взял взятку..." - По делу о передаче денег экс-директору "Продкорпорации" замдиректором ТОО "Олжа" допрашивают подсудимых
Отправлено: 18.04.24 - 20:27
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Согласно обвинению, директор "Продкорпорации" Мирас Турежанов оказал содействие в виде получения товарного кредита на льготные семена. За свои услуги Турежанов потребовал от Кулмырзаева взятку в размере 350 000 тенге. И получил данную сумму.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
132
Re: "Я якобы взял взятку..." - По делу о передаче...
Отправлено: 18.04.24 - 20:27
#1
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Теперь уже поздно открещиваться от своих показаний, а тем более в качестве свидетеля! Это уже доказательство вины в даче взятки и в получении взятки! Наказание неотвратимо!
Профайл
b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4447
Re: "Я якобы взял взятку..." - По делу о передаче...
Отправлено: 18.04.24 - 21:53
#2
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Цитата:
абике:
Теперь уже поздно открещиваться от своих показаний, а тем более в качестве свидетеля! Это уже доказательство вины в даче взятки и в получении взятки! Наказание неотвратимо!

Ничего подобного!
Это же не явка с повинной и не добровольное признание!
Человек понял, что за дачу взятки он может получить больше, да еще и кого-то за собой потянет, поэтому включил заднюю!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4665
Re: "Я якобы взял взятку..." - По делу о передаче...
Отправлено: 19.04.24 - 06:01
#3
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В кустики нельзя, даже если сильно приспичит или в штаны, что лучше, вот и подумайте, а то платочки, не интеллигентно, степь она и есть степь, что в этом плохого
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4665
Re: "Я якобы взял взятку..." - По делу о передаче...
Отправлено: 19.04.24 - 06:05
#4
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Ой извиняюсь, это про плевки, не туда зашёл
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