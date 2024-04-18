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≡ Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49019
Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 09:41
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"Проект закона предлагает применить аналогичный механизм реализации административного взыскания в виде привлечения к общественным работам, при этом его исполнение предлагается закрепить за акиматами", - сказал Азамат Ескараев.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
268
Re: Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 09:41
#1
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Давно пора, можно начать с самих акиматов, полицейских, как там говорил "герой" ролика из Актобе: "На любой стрелке обосную что Актюбинцы......."
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14505
Re: Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 10:11
#2
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Ваще не пераюсь. Сморчки, я Незнаю че такое. Нос чистый. Причём всегда. Я видел многих кто сопит и сморчки пускает свои. Правда не приятно.
Нос чистый. Тело чистое. Пиво не пью. Сигареты сами курите. Мне ваще пофиг. Кто меня знает, любой скажет не сморкаюсь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37667
Re: Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 12:10
#3
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А что, сглатывать теперь все надо?
У человека сколько там, около двух кило соплей в сутки вырабатывается, теперь это глотать надо?
А больные насморком, ОРВИ как, им свои же бациллы тоже проглатывать?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
132
Re: Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 21:26
#4
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Надо еще добавить принудительный труд за нецензурную брань, за нарушение ПДД, за долги по искам по гражданским и уголовным делам! И не только улицы мести, уборка мусора, сваленных стихией деревьев, ремонт и восстановление поврежденного имущества, уборка возле многоэтажных и других зданий от крупногабаритного мусора, очистка крыш и чердаков от голубиного помета. Работы много, будут все заняты, а город будет чистым! И не надо искать волонтеров и помощников!
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10144
Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 21:57
#5
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Цитата:
111:
А что, сглатывать теперь все надо?

---А платочки для чего придумали ? Или в степи про них не знают ?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
26203
Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 22:21
#6
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Цитата:
111:
У человека сколько там, около двух кило соплей в сутки вырабатывается, теперь это глотать надо?

Зато, по ночам, Беш, варить не надо... :-o ;-) :-P
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
305
Re: Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 22:28
#7
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Да это проблема. Не понимаю "интеллигентных" людей плюющихся в урны. Лучше ты плюнь на землю, если приспичило (иногда можно), если вода рассосется, если что-то тяжелое, просто присыпь землей. А когда подходят светлые лица и плюют в урну, это по моему полный отстой и отсутствие воспитания. Эти же урны кто-то убирает. Так давайте уважать труд людей. Каково этим людям, чистить от мусора урны.
Мне это напоминает Индию, разделение людей на касты.
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