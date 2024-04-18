Отправлено: - 15:26

Vit:

. То там не получится хохол.надо полюбому Хохлушку.)) восстанавливать нацию. Украинцев. Или нац паты против?) от них тоже хотелось узнать мнения

Цитата:На мой взгляд, настоящая и порядочная украинка, где-то в Киеве, говоря метафорически - не даст тебе даже, расчехлить твой разбавитель 😂😂😂.