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≡ Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными мошенниками деньги обязал дропперов Верховный суд
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49019
Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными мошенниками деньги обязал дропперов Верховный суд
Отправлено: 18.04.24 - 19:19
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Осенью 2022 года пенсионерка по указанию телефонных мошенников продала квартиру и оформила кредит. Звонившие представились сотрудниками полиции. По легенде им нужна была помощь пожилой женщины в проведении спецоперации по поимке преступников.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37667
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 19:19
#1
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Непонятно, что удовлетворили то, если их не нашли
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37667
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 19:21
#2
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Цитата:
Думаю, моя история поможет многим избежать подобных потрясений

Никому ничего не поможет.
Адекватные люди не продают хату своей живой матери или отца, и не несут бабки первому встречному..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9816
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 19:44
#3
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Суд она выиграла,но деньги то ей никто не вернул,да и вряд ли вернут.
Ну будет ей дропер должен эти 13млн,а если у него их нет,то что толку.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6842
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 19:47
#4
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Выиграть суд - пол дела. Надо ещё постараться взыскать. У меня один ответчик высылал по тысячу тенге,пока я не поделился с приставом чтобы он исполнил решение суда. декватные люди не продают хату своей 
Ну почему же, бывают разные случаи,у меня мой адвокат алексей ал-ин на дружеской ноте выпросил деньги, а потом перестал меня узнавать, и такое бывает с людьми
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
132
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 20:48
#5
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Простушка, ну просто доверчивая, с добрым сердцем! Дропперы теперь обязаны вернуть деньги, если нет, то гос-во отправит их на освоение лесных делянок! Сейчас нарушителем или должники будут везде вокруг городов высаживать деревья, убирать улицы принудительно, а работать добровольно никто не желает, поэтому решение суда вышло кстати! Деньги от заработанного пойдут на исполнение судебных решений! Думаю всех нарушителей в будущем ждет настоящая кара, принудительным действием, а не штрафы! Если кто-то будет жаловаться, что нет денег на штраф, то пора уже физическое наказание применять, и проводить экзекуцию! А что, зато справедливость восторжествует, если нарушитель наказан, и дисциплины прибавится в стране, ведь нельзя разболтанному люду, не познавшему что такое хорошо, что такое плохо, оставлять гос-во!
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
305
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 21:57
#6
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Цитата:
абике:
Простушка, ну просто доверчивая,


Такая не простая простушка. Не у каждого найдется 13 лямов для мошенника, у меня точно не найдется. Хотя мошенники стараются найти...
Тут же просто можно сильно уменьшить такую статистику, у нас в стране. Ввести родственную ответственность. Почему нет? У нас же много завязано на родственных связях, каждый старается подтянуть своего родственника к кормушке.
Также и с преступным миром. Я не говорю за дальних родственников. Прямых, по первой линии хватит. Если известны ФИО дропперов, почему не повесить ответственность на папу, маму, родных братишек и сестренок... Как только появится такой прецедент, многие задумаются, а стоит ли оно того, проклятия своей семьи...
Также и по другим преступлениям. Уверяю вас, если такое замутить, родственную ответственность, у нас преступность в разы сократится...
К примеру чиновник украл. Такое бывает в нашей стране. По родственной ответственности, его родственники, а особенно дети с его фамилией не смогут работать на руководящих должностях, ни в государственной и не в частной организации. Пожизненно. Сможет, если только откажется от родителя взяточника и сменит фамилию. Только так вычеркивается из черного списка. Наша страна сильна родственными связями, поэтому это эффективный способ...
Но это сказки. Скажут дети не в ответе за родителей. А то, что пользуются ворованными деньгами и живут в этой среде, это - не считается...
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