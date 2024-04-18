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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 370 из 370«1...368369370
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 15:03
#5536
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Никогда в жизни я на тебя не нападу, ты что с дубу рухнул? Чтобы казах на казаха напал, никогда!!
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 15:26
#5537
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Цитата:
Vit:
. То там не получится хохол.надо полюбому Хохлушку.)) восстанавливать нацию. Украинцев. Или нац паты против?) от них тоже хотелось узнать мнения


На мой взгляд, настоящая и порядочная украинка, где-то в Киеве, говоря метафорически - не даст тебе даже, расчехлить твой разбавитель 😂😂😂.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14505
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 15:43
#5538
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Цитата:
Kairat stayer:
За вмдуйте молча как говорят местные. Расчихлим, расчихляют, и будут расчихляютЦитата:
Kairat stayer:
Я когда утром просыпаюсь. Мой разбовитель уже расчехлен.) хотя да. Кто это сделал тут не понятно)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 15:49
#5539
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Цитата:
Vit:


Помнится, ты был, без ума влюблен в восточную красавицу. Конкретизировать не буду, чем всё закончилось, старожилы форума хорошо знают 😂😂😂.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 16:02
#5540
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Виталий, хорошо, что ничего не приобрел и ничего не урезали. Помнится, тогда восточная красавица грозилась, что на корню может урезать 😂😂😂.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14505
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 17:01
#5541
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Цитата:
Kairat stayer:
Она правда очень красивая. Голос как у ангела. Я не потянул. Она прям ангел воплати. Я по сути и не ругался.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14505
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 17:11
#5542
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Хочу зуб золотой. Два сколько он стоит.?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1272
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 17:18
#5543
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Цитата:
Kairat stayer:
16-17 миллионов мигрантов из Средней Азии понадобились

Они понадобились не стране, а исключительно дельцам от бизнеса. Завозят мигрантов, которым можно платить значительно меньше, нежели местным рабочим.
Но сейчас уже власти во многих регионах или совсем запрещают принимать на работу мигрантов, или ограничивают сферы, куда их можно принимать.
А это означает, что скоро начнётся массовая депортация их на родину. Ибо без работы им в России нечего делать.
Миграционную службу, где гражданство продавали налево и направо, уже начали шерстить.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14505
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 18:00
#5544
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Цитата:
Skeptic:
Да не хрена. Скеп вы на таможни бываите?. 20 ЧЕРНЫХ ТУДА, 2 НАЗАД. Мы стоим молчим. 3 извеняюсь чёрных. Причём конкретно чёрные на рус языке только кино видели. И передо мной парня молодому россияне ласты завернули. За справку. Не оригнл а копия. Я не выдержал. У меня то сын такой же. Вы че собаки. И все. Я туда же. Россия мать её.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22983
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 19:00
#5545
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Цитата:
abaika95:
да никому и не надо чтобы весь мир понимал) главное тебя научить

МенЯ учить - только портить))
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 19:22
#5546
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У меня жена стоматолог, обращайся золотой зуб не вариант посоветуйся
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 19:59
#5547
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Цитата:
Vit:
Хочу зуб золотой. Два сколько он стоит.?



Цитата:
saba:
У меня жена стоматолог, обращайся золотой зуб не вариант посоветуйся


Золотой зуб, это вчерашний день, даже для ура патриотов. На мой взгляд, коронки или импланты циркониевые вставлять следует. Биосовместимы с организмом, цвет подберут, будут смотрется как свои. Если не ошибаюсь,примерно от 100 000 до 200 000 тенге, один зуб стоит. Коронки дешевле, соответственно импланты дороже.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 21:00]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5390
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 20:04
#5548
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Сказочникам на заметку, проклятых для ура патриотов, американцев похвалю очередной раз. Они воду при помощи фтора очищают, а у нас хлор используется. Фтор положительно влияет на весь организм, в том числе и на зубы.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 21:10]

[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 21:15]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9816
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 20:09
#5549
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Цитата:
Vit:
Хочу зуб золотой. Два сколько он стоит.?

Виталя золотые давно уже не в тренде,тебя девочки любить не будут.
Ставь имплант,или хотя бы металлокерамику.
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