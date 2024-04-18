Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...

Отправлено: - 20:48

Простушка, ну просто доверчивая, с добрым сердцем! Дропперы теперь обязаны вернуть деньги, если нет, то гос-во отправит их на освоение лесных делянок! Сейчас нарушителем или должники будут везде вокруг городов высаживать деревья, убирать улицы принудительно, а работать добровольно никто не желает, поэтому решение суда вышло кстати! Деньги от заработанного пойдут на исполнение судебных решений! Думаю всех нарушителей в будущем ждет настоящая кара, принудительным действием, а не штрафы! Если кто-то будет жаловаться, что нет денег на штраф, то пора уже физическое наказание применять, и проводить экзекуцию! А что, зато справедливость восторжествует, если нарушитель наказан, и дисциплины прибавится в стране, ведь нельзя разболтанному люду, не познавшему что такое хорошо, что такое плохо, оставлять гос-во!