Re: Признать дома на дачах жильем предложили в Казахстане

Отправлено: - 19:24

И конечно же акимат будет за каждый горелый домик раздавать трехкомнатные квартиры.

Во аферисты то, как придумали!

Это сколько миллионов или миллиардов так можно попилить?