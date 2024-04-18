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≡ Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными мошенниками деньги обязал дропперов Верховный суд
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49017
Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными мошенниками деньги обязал дропперов Верховный суд
Отправлено: 18.04.24 - 19:19
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Осенью 2022 года пенсионерка по указанию телефонных мошенников продала квартиру и оформила кредит. Звонившие представились сотрудниками полиции. По легенде им нужна была помощь пожилой женщины в проведении спецоперации по поимке преступников.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37667
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 19:19
#1
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Непонятно, что удовлетворили то, если их не нашли
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37667
Re: Вернуть пенсионерке из Костаная все украденные телефонными...
Отправлено: 18.04.24 - 19:21
#2
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Цитата:
Думаю, моя история поможет многим избежать подобных потрясений

Никому ничего не поможет.
Адекватные люди не продают хату своей живой матери или отца, и не несут бабки первому встречному..
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