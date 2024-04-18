Отправлено: - 14:41

Skeptic:

Оне по другому не могут. Аргументов-то нет.

Skeptic:

Надо знать одно: "Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!"

Skeptic:

Территория Украины будет зачищена от нацистско-бандеровской нечисти и там наступит мир.

Skeptic:

После окончания СВО вообще весь мир изменится.

Skeptic:

Оне же НИКОГДА не смогут выступить единым фронтом против интернационалистов.

Skeptic:

И только интернационалисты всего мира могут, хотят и реально объединяются против общего врага всего нормального человечества - нацизма/фашизма. А значит, Победа будет за нами. И весь мир за нас.

111:

Когда им по ушам дали на их же базе, и они не ответили,

111:

когда они должны были отбить Карабах, но трусливо убежали в горы от Азербайджана.

Цитата:МожемНо вы же не умеете в нормальный диспут сразу скатываясь в клише пропагандыЦитата:А мы это кто? Российская олигархия и ее шестерки? Враги российской корпорации Газпрома будут разбиты?Кто вы то?Цитата:Там и был мир пока вы не напали в 2014Цитата:СогласенРоссию ждёт новая холодная война которую она опять не вытянетЦитата:Самое смешное что весь мир выступает на позиции интернационала сейчасА вы за ЕДИНЫЙ русский мир без всехЦитата:Вот что говорится старая советская школа зомбированияВам прицел сбили а вы и воюете не в ту сторонуУ вас главные фашисты и нацисты наверху сидятКапиталисты олигархи которые вам пилюлю в виде русского фашизма подсунули под соусом возраждения СССР а вы и побежали веритьПричем самое смешное сейчас в единых рядах воюют коммунисты,русские нацисты, фашисты,монархисты итдТоесть можно открыто считать что в России никогда и не было нормального коммунизма тоРаз под коммунизмом вы понимаете нациста мильчакова и олигарха путинаЦитата:Азербайджан вроде как слёзно извинился за обстрелЦитата:Почему Россия должна была отбивать Карабах? Если это не сделала сама Армения?