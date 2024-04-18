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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:59
#5521
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Цитата:
Vit:
Давайте проведём эксперемент. Молча повернитите голову. Сначало на лево. Там кто? Укроинец или русский? Потом на право. Та. Кто? Так то рядом с вами и с нами живёт?. Можите определить?


Если даже оккупанты всю Украину захватят, не удержать, это генерал полковник Ивашов говорит так. Удары по Джанкою в Крыме украинцы нанесли, уничтожили ЛРС, 3 установки якобы передовых С 400,две С 300, последние должны были ракеты перехватит. Вроде АТАКМС, которые 20-30 лет тому назад проклятые американцы изготовили.

А если предоставят АТАКМС снаряды М39А1 на 300 км. что будет, сложно представит?

[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 15:39]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:02
#5522
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Цитата:
Vit:
Давайте проведём эксперемент. Молча повернитите голову. Сначало на лево. Там кто? Укроинец или русский? Потом на право. Та. Кто? Так то рядом с вами и с нами живёт?. Можите определить?


Смысл определять, определять, ватный или адекватный что ли?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14502
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:02
#5523
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Цитата:
Kairat stayer:
Че будет дальше я Незнаю. Потому и собрался уезжать. Что б кровь украинскую с русскую разбавить. Что б киевская Русь. Что б она начала рожать. . Во мне кровь как раз та сама чистая. А не таджикская. Если не я то кто? Вернее кто если не мы.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:08
#5524
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На Украину напали представители разных национальностей, ничего не нужно определять. Идейные и зеки почти закончились,это сами эксперты РФ говорят. Срочников призывают, нужна мобилизация, если границу не закроют, опять побегут к нам.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 15:09]

[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 15:28]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14502
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:17
#5525
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Цитата:
Kairat staгашиш, yer:
Назови хоть одну причину за пять мин.остатся всем. Гашишь, морозильник и там чёт ещё. Это их последних статей.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14502
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:19
#5526
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Цитата:
Kairat stayer:

А прикинь если голубоко капнуть. Вау. Чёт мне уже плохо стало :-x :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:20
#5527
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Цитата:
Vit:
Че будет дальше я Незнаю. Потому и собрался уезжать. Что б кровь украинскую с русскую разбавить. Что б киевская Русь. Что б она начала рожать. . Во мне кровь как раз та сама чистая. А не таджикская. Если не я то кто? Вернее кто если не мы.


Да, рассмешил ты меня, хех, кровь разбавлять.

После второй мировой войны, сами в великой России, всем справлялись, и бабоньки рожали, и хлопчики под стать были, и страну подняли. Тут,на форуме и по ТВ отдельные грамотеи соловьем заливаются, хвастаются же, мы такие, сякие,рюриковичи и. т.д. А теперь только официально 16-17 миллионов мигрантов из Средней Азии понадобились,

Ну, что скажу, помоги конечно, разбавляй, если сил много, но себя береги пожалуйста, не переусердствуй 😂😂😂.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:26
#5528
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Цитата:
Vit:
Назови хоть одну причину за пять мин.остатся всем. Гашишь, морозильник и там чёт ещё. Это их последних статей.


Виталий, тебе говорил, что война требует ресурсов. У кого будет больше ресурсов те и победят.

Если украинцам помогут, как вы ура патриоты говорите, проклятые Запад и США, тогда, какие последствия будут не предсказуемо. Порядка 40 процентов бюлжета уходит на СВО, будем наблюдать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14502
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:38
#5529
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Ай бай кайратджан смотри. Марик кровь разбавил с хохлушкой. Ты, Незнаю с кем. Мне например кровь если с казашкой разбавлю. То там не получится хохол.надо полюбому Хохлушку.)) восстанавливать нацию. Украинцев. Или нац паты против?) от них тоже хотелось узнать мнения
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15685
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:41
#5530
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Цитата:
Skeptic:
Оне по другому не могут. Аргументов-то нет.

Можем

Но вы же не умеете в нормальный диспут сразу скатываясь в клише пропаганды

Цитата:
Skeptic:
Надо знать одно: "Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!"

А мы это кто? Российская олигархия и ее шестерки? Враги российской корпорации Газпрома будут разбиты?
Кто вы то?
Цитата:
Skeptic:
Территория Украины будет зачищена от нацистско-бандеровской нечисти и там наступит мир.

Там и был мир пока вы не напали в 2014
Цитата:
Skeptic:
После окончания СВО вообще весь мир изменится.

Согласен
Россию ждёт новая холодная война которую она опять не вытянет
Цитата:
Skeptic:
Оне же НИКОГДА не смогут выступить единым фронтом против интернационалистов.

Самое смешное что весь мир выступает на позиции интернационала сейчас
А вы за ЕДИНЫЙ русский мир без всех
Цитата:
Skeptic:
И только интернационалисты всего мира могут, хотят и реально объединяются против общего врага всего нормального человечества - нацизма/фашизма. А значит, Победа будет за нами. И весь мир за нас.

Вот что говорится старая советская школа зомбирования

Вам прицел сбили а вы и воюете не в ту сторону

У вас главные фашисты и нацисты наверху сидят
Капиталисты олигархи которые вам пилюлю в виде русского фашизма подсунули под соусом возраждения СССР а вы и побежали верить

Причем самое смешное сейчас в единых рядах воюют коммунисты,русские нацисты, фашисты,монархисты итд
Тоесть можно открыто считать что в России никогда и не было нормального коммунизма то
Раз под коммунизмом вы понимаете нациста мильчакова и олигарха путина
Цитата:
111:
Когда им по ушам дали на их же базе, и они не ответили,

Азербайджан вроде как слёзно извинился за обстрел
Цитата:
111:
когда они должны были отбить Карабах, но трусливо убежали в горы от Азербайджана.

Почему Россия должна была отбивать Карабах? Если это не сделала сама Армения?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14502
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:44
#5531
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Все. 45 психологов вышли. Я домой. Поговорить не получится.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15685
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:45
#5532
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Цитата:
Vit:
И Абайка будет повержен

Ну это уже фантастика)

Цитата:
Skeptic:
И только наша власть боится ослушаться своих хозяев из-за океана.

Тоесть когда Россия приняла закон об иноагентах это ей хозяева из за океана приказали?
Так мы тоже примем
Только проблема в том что первыми полетят под зад, любители путина


Иноагаент это агент влияния кто проводит политику определенной страны на чужой территории
Россотрудничество сразу попадет
Дальше всякие спутники КЗ. и иные российские СМИ
Потом по блогерам пойдут
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15685
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:46
#5533
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Цитата:
Vit:
Все. 45 психологов вышли. Я домой. Поговорить не получится.

Правильно утро вечера мудренее
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5388
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:50
#5534
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Цитата:
Vit:
Ай бай кайратджан смотри. Марик кровь разбавил с хохлушкой. Ты, Незнаю с кем. Мне например кровь если с казашкой разбавлю. То там не получится хохол.надо полюбому Хохлушку.)) восстанавливать нацию. Украинцев. Или нац паты против?) от них тоже хотелось узнать мнения


Хех, разбавитель. Из чисто украинского, лично у тебя остались, разве только кулинарные присрастия. Борщ, сало и горилку любишь. Мову не знаешь, может возможно отдельные традиции и обычаи соблюдаешь. Таких людей мангуртами зовут, не в обиду сказано 😂😂😂.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4658
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:53
#5535
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Цитата:
таноми52:
Не сосунок, но и не стар, знаешь и можешь... Улыбка тебе

Молодец, молодец я тебе завидую, без ложной скромности, увы мне больше лет, ПО ХОРОШЕМУ ТЕБЕ ЗАВИДУЮ, МОЛОДЕЦ
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