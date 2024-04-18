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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:59
Цитата:
Если даже оккупанты всю Украину захватят, не удержать, это генерал полковник Ивашов говорит так. Удары по Джанкою в Крыме украинцы нанесли, уничтожили ЛРС, 3 установки якобы передовых С 400,две С 300, последние должны были ракеты перехватит. Вроде АТАКМС, которые 20-30 лет тому назад проклятые американцы изготовили.
А если предоставят АТАКМС снаряды М39А1 на 300 км. что будет, сложно представит?
[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 15:39]
Vit:
Давайте проведём эксперемент. Молча повернитите голову. Сначало на лево. Там кто? Укроинец или русский? Потом на право. Та. Кто? Так то рядом с вами и с нами живёт?. Можите определить?
Давайте проведём эксперемент. Молча повернитите голову. Сначало на лево. Там кто? Укроинец или русский? Потом на право. Та. Кто? Так то рядом с вами и с нами живёт?. Можите определить?
Если даже оккупанты всю Украину захватят, не удержать, это генерал полковник Ивашов говорит так. Удары по Джанкою в Крыме украинцы нанесли, уничтожили ЛРС, 3 установки якобы передовых С 400,две С 300, последние должны были ракеты перехватит. Вроде АТАКМС, которые 20-30 лет тому назад проклятые американцы изготовили.
А если предоставят АТАКМС снаряды М39А1 на 300 км. что будет, сложно представит?
[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 15:39]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:02
Цитата:
Смысл определять, определять, ватный или адекватный что ли?
Vit:
Давайте проведём эксперемент. Молча повернитите голову. Сначало на лево. Там кто? Укроинец или русский? Потом на право. Та. Кто? Так то рядом с вами и с нами живёт?. Можите определить?
Давайте проведём эксперемент. Молча повернитите голову. Сначало на лево. Там кто? Укроинец или русский? Потом на право. Та. Кто? Так то рядом с вами и с нами живёт?. Можите определить?
Смысл определять, определять, ватный или адекватный что ли?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:02
Цитата:
Kairat stayer:Че будет дальше я Незнаю. Потому и собрался уезжать. Что б кровь украинскую с русскую разбавить. Что б киевская Русь. Что б она начала рожать. . Во мне кровь как раз та сама чистая. А не таджикская. Если не я то кто? Вернее кто если не мы.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:08
На Украину напали представители разных национальностей, ничего не нужно определять. Идейные и зеки почти закончились,это сами эксперты РФ говорят. Срочников призывают, нужна мобилизация, если границу не закроют, опять побегут к нам.
[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 15:09]
[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 15:28]
[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 15:09]
[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 15:28]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:17
Цитата:
Kairat staгашиш, yer:Назови хоть одну причину за пять мин.остатся всем. Гашишь, морозильник и там чёт ещё. Это их последних статей.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:19
Цитата:
А прикинь если голубоко капнуть. Вау. Чёт мне уже плохо стало
Kairat stayer:
А прикинь если голубоко капнуть. Вау. Чёт мне уже плохо стало
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:20
Цитата:
Да, рассмешил ты меня, хех, кровь разбавлять.
После второй мировой войны, сами в великой России, всем справлялись, и бабоньки рожали, и хлопчики под стать были, и страну подняли. Тут,на форуме и по ТВ отдельные грамотеи соловьем заливаются, хвастаются же, мы такие, сякие,рюриковичи и. т.д. А теперь только официально 16-17 миллионов мигрантов из Средней Азии понадобились,
Ну, что скажу, помоги конечно, разбавляй, если сил много, но себя береги пожалуйста, не переусердствуй 😂😂😂.
Vit:
Че будет дальше я Незнаю. Потому и собрался уезжать. Что б кровь украинскую с русскую разбавить. Что б киевская Русь. Что б она начала рожать. . Во мне кровь как раз та сама чистая. А не таджикская. Если не я то кто? Вернее кто если не мы.
Че будет дальше я Незнаю. Потому и собрался уезжать. Что б кровь украинскую с русскую разбавить. Что б киевская Русь. Что б она начала рожать. . Во мне кровь как раз та сама чистая. А не таджикская. Если не я то кто? Вернее кто если не мы.
Да, рассмешил ты меня, хех, кровь разбавлять.
После второй мировой войны, сами в великой России, всем справлялись, и бабоньки рожали, и хлопчики под стать были, и страну подняли. Тут,на форуме и по ТВ отдельные грамотеи соловьем заливаются, хвастаются же, мы такие, сякие,рюриковичи и. т.д. А теперь только официально 16-17 миллионов мигрантов из Средней Азии понадобились,
Ну, что скажу, помоги конечно, разбавляй, если сил много, но себя береги пожалуйста, не переусердствуй 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:26
Цитата:
Виталий, тебе говорил, что война требует ресурсов. У кого будет больше ресурсов те и победят.
Если украинцам помогут, как вы ура патриоты говорите, проклятые Запад и США, тогда, какие последствия будут не предсказуемо. Порядка 40 процентов бюлжета уходит на СВО, будем наблюдать.
Vit:
Назови хоть одну причину за пять мин.остатся всем. Гашишь, морозильник и там чёт ещё. Это их последних статей.
Назови хоть одну причину за пять мин.остатся всем. Гашишь, морозильник и там чёт ещё. Это их последних статей.
Виталий, тебе говорил, что война требует ресурсов. У кого будет больше ресурсов те и победят.
Если украинцам помогут, как вы ура патриоты говорите, проклятые Запад и США, тогда, какие последствия будут не предсказуемо. Порядка 40 процентов бюлжета уходит на СВО, будем наблюдать.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:38
Ай бай кайратджан смотри. Марик кровь разбавил с хохлушкой. Ты, Незнаю с кем. Мне например кровь если с казашкой разбавлю. То там не получится хохол.надо полюбому Хохлушку.)) восстанавливать нацию. Украинцев. Или нац паты против?) от них тоже хотелось узнать мнения
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15685
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:41
Цитата:
Можем
Но вы же не умеете в нормальный диспут сразу скатываясь в клише пропаганды
Цитата:
А мы это кто? Российская олигархия и ее шестерки? Враги российской корпорации Газпрома будут разбиты?
Кто вы то?
Цитата:
Там и был мир пока вы не напали в 2014
Цитата:
Согласен
Россию ждёт новая холодная война которую она опять не вытянет
Цитата:
Самое смешное что весь мир выступает на позиции интернационала сейчас
А вы за ЕДИНЫЙ русский мир без всех
Цитата:
Вот что говорится старая советская школа зомбирования
Вам прицел сбили а вы и воюете не в ту сторону
У вас главные фашисты и нацисты наверху сидят
Капиталисты олигархи которые вам пилюлю в виде русского фашизма подсунули под соусом возраждения СССР а вы и побежали верить
Причем самое смешное сейчас в единых рядах воюют коммунисты,русские нацисты, фашисты,монархисты итд
Тоесть можно открыто считать что в России никогда и не было нормального коммунизма то
Раз под коммунизмом вы понимаете нациста мильчакова и олигарха путина
Цитата:
Азербайджан вроде как слёзно извинился за обстрел
Цитата:
Почему Россия должна была отбивать Карабах? Если это не сделала сама Армения?
Skeptic:
Оне по другому не могут. Аргументов-то нет.
Оне по другому не могут. Аргументов-то нет.
Можем
Но вы же не умеете в нормальный диспут сразу скатываясь в клише пропаганды
Цитата:
Skeptic:
Надо знать одно: "Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!"
Надо знать одно: "Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!"
А мы это кто? Российская олигархия и ее шестерки? Враги российской корпорации Газпрома будут разбиты?
Кто вы то?
Цитата:
Skeptic:
Территория Украины будет зачищена от нацистско-бандеровской нечисти и там наступит мир.
Территория Украины будет зачищена от нацистско-бандеровской нечисти и там наступит мир.
Там и был мир пока вы не напали в 2014
Цитата:
Skeptic:
После окончания СВО вообще весь мир изменится.
После окончания СВО вообще весь мир изменится.
Согласен
Россию ждёт новая холодная война которую она опять не вытянет
Цитата:
Skeptic:
Оне же НИКОГДА не смогут выступить единым фронтом против интернационалистов.
Оне же НИКОГДА не смогут выступить единым фронтом против интернационалистов.
Самое смешное что весь мир выступает на позиции интернационала сейчас
А вы за ЕДИНЫЙ русский мир без всех
Цитата:
Skeptic:
И только интернационалисты всего мира могут, хотят и реально объединяются против общего врага всего нормального человечества - нацизма/фашизма. А значит, Победа будет за нами. И весь мир за нас.
И только интернационалисты всего мира могут, хотят и реально объединяются против общего врага всего нормального человечества - нацизма/фашизма. А значит, Победа будет за нами. И весь мир за нас.
Вот что говорится старая советская школа зомбирования
Вам прицел сбили а вы и воюете не в ту сторону
У вас главные фашисты и нацисты наверху сидят
Капиталисты олигархи которые вам пилюлю в виде русского фашизма подсунули под соусом возраждения СССР а вы и побежали верить
Причем самое смешное сейчас в единых рядах воюют коммунисты,русские нацисты, фашисты,монархисты итд
Тоесть можно открыто считать что в России никогда и не было нормального коммунизма то
Раз под коммунизмом вы понимаете нациста мильчакова и олигарха путина
Цитата:
111:
Когда им по ушам дали на их же базе, и они не ответили,
Когда им по ушам дали на их же базе, и они не ответили,
Азербайджан вроде как слёзно извинился за обстрел
Цитата:
111:
когда они должны были отбить Карабах, но трусливо убежали в горы от Азербайджана.
когда они должны были отбить Карабах, но трусливо убежали в горы от Азербайджана.
Почему Россия должна была отбивать Карабах? Если это не сделала сама Армения?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:44
Все. 45 психологов вышли. Я домой. Поговорить не получится.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15685
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:45
Цитата:
Ну это уже фантастика)
Цитата:
Тоесть когда Россия приняла закон об иноагентах это ей хозяева из за океана приказали?
Так мы тоже примем
Только проблема в том что первыми полетят под зад, любители путина
Иноагаент это агент влияния кто проводит политику определенной страны на чужой территории
Россотрудничество сразу попадет
Дальше всякие спутники КЗ. и иные российские СМИ
Потом по блогерам пойдут
Vit:
И Абайка будет повержен
И Абайка будет повержен
Ну это уже фантастика)
Цитата:
Skeptic:
И только наша власть боится ослушаться своих хозяев из-за океана.
И только наша власть боится ослушаться своих хозяев из-за океана.
Тоесть когда Россия приняла закон об иноагентах это ей хозяева из за океана приказали?
Так мы тоже примем
Только проблема в том что первыми полетят под зад, любители путина
Иноагаент это агент влияния кто проводит политику определенной страны на чужой территории
Россотрудничество сразу попадет
Дальше всякие спутники КЗ. и иные российские СМИ
Потом по блогерам пойдут
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15685
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:46
Цитата:
Правильно утро вечера мудренее
Vit:
Все. 45 психологов вышли. Я домой. Поговорить не получится.
Все. 45 психологов вышли. Я домой. Поговорить не получится.
Правильно утро вечера мудренее
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:50
Цитата:
Хех, разбавитель. Из чисто украинского, лично у тебя остались, разве только кулинарные присрастия. Борщ, сало и горилку любишь. Мову не знаешь, может возможно отдельные традиции и обычаи соблюдаешь. Таких людей мангуртами зовут, не в обиду сказано 😂😂😂.
Vit:
Ай бай кайратджан смотри. Марик кровь разбавил с хохлушкой. Ты, Незнаю с кем. Мне например кровь если с казашкой разбавлю. То там не получится хохол.надо полюбому Хохлушку.)) восстанавливать нацию. Украинцев. Или нац паты против?) от них тоже хотелось узнать мнения
Ай бай кайратджан смотри. Марик кровь разбавил с хохлушкой. Ты, Незнаю с кем. Мне например кровь если с казашкой разбавлю. То там не получится хохол.надо полюбому Хохлушку.)) восстанавливать нацию. Украинцев. Или нац паты против?) от них тоже хотелось узнать мнения
Хех, разбавитель. Из чисто украинского, лично у тебя остались, разве только кулинарные присрастия. Борщ, сало и горилку любишь. Мову не знаешь, может возможно отдельные традиции и обычаи соблюдаешь. Таких людей мангуртами зовут, не в обиду сказано 😂😂😂.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4658
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 14:53
Цитата:
Молодец, молодец я тебе завидую, без ложной скромности, увы мне больше лет, ПО ХОРОШЕМУ ТЕБЕ ЗАВИДУЮ, МОЛОДЕЦ
таноми52:
Не сосунок, но и не стар, знаешь и можешь... Улыбка тебе
Не сосунок, но и не стар, знаешь и можешь... Улыбка тебе
Молодец, молодец я тебе завидую, без ложной скромности, увы мне больше лет, ПО ХОРОШЕМУ ТЕБЕ ЗАВИДУЮ, МОЛОДЕЦ
-
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