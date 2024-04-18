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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 12:53
Цитата:
Я с вами парни.
Skeptic:
Надо знать одно: "Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!"
Надо знать одно: "Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!"
Я с вами парни.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 12:55
И женщины
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 12:55
И Абайка будет повержен
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:06
Фиг вам. Нас хороших людей вам не победить. Нас много. Людей за дружбу. А вы так и будите мечтать о гнелой помощи из Америке.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:19
Все знают, что Ильин фашист,зачем оспаривать очевидное
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:21
Цитата:
Иноагенты, если санкций, как в Америке сделать, тогда без штанов останутся 😂😂😂.
abaika95:
смешно то что американских агентов у нас раз-два зато пророссийских сколько вылезет)) вот смехота будет на российских каналах если у нас начнут их агентов тут клеймить)
смешно то что американских агентов у нас раз-два зато пророссийских сколько вылезет)) вот смехота будет на российских каналах если у нас начнут их агентов тут клеймить)
Иноагенты, если санкций, как в Америке сделать, тогда без штанов останутся 😂😂😂.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:21
Что можно оспаривать Победу Советского народа над фашизмом? Почему тогда Вы говорите про Ильина, мне непонятно!!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:24
Он же фашист и никогда этого не скрывал!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:24
В США закон об иноагентах действует с 1938 года.
Если без регистрации работают на чужое государство, штраф до 250 000 долларов США и 5 лет заключения в тюрьму.
Если без регистрации работают на чужое государство, штраф до 250 000 долларов США и 5 лет заключения в тюрьму.
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:29
Цитата:
Киргизы приняли такой закон, как их не пугали.
И грузины в первом чтении приняли. С формулировкой "чтобы не скатиться к украинизации".
И только наша власть боится ослушаться своих хозяев из-за океана.
Хотя нам он очень нужен. Пока совсем в Украину не превратились.
Kairat stayer:
В США закон об иноагентах действует с 1938 года
В США закон об иноагентах действует с 1938 года
Киргизы приняли такой закон, как их не пугали.
И грузины в первом чтении приняли. С формулировкой "чтобы не скатиться к украинизации".
И только наша власть боится ослушаться своих хозяев из-за океана.
Хотя нам он очень нужен. Пока совсем в Украину не превратились.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:30
Он же фашист и никогда этого не скрывал!Цитата:
Я не хочу никакой помощи ни откуда бы ни было, мне не нравится когда какая то бы ни было страна, вторгается в другую, это моя точка зрения,не люблю агрессоров
Vit:
А вы так и будите мечтать о гнелой помощи из Америке.
А вы так и будите мечтать о гнелой помощи из Америке.
Я не хочу никакой помощи ни откуда бы ни было, мне не нравится когда какая то бы ни было страна, вторгается в другую, это моя точка зрения,не люблю агрессоров
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:36
Цитата:
saba:Если твоих родичей будут бомбить. Резать. Не дай бог. Будешь сидеть молчать?. Можешь не отвечать. Попрешь за своих. Вот и РФ пошла
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:39
Цитата:
Скорее всего примут, простые грузины против оккупации, пока около 20% их территории оккупированы. Украинцы оккупантов уничтожают, посмотрим чем закончится
Skeptic:
И грузины в первом чтении приняли
И грузины в первом чтении приняли
Скорее всего примут, простые грузины против оккупации, пока около 20% их территории оккупированы. Украинцы оккупантов уничтожают, посмотрим чем закончится
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:45
Давайте проведём эксперемент. Молча повернитите голову. Сначало на лево. Там кто? Укроинец или русский? Потом на право. Та. Кто? Так то рядом с вами и с нами живёт?. Можите определить?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:47
Цитата:
Агрессия порождает агрессию, две чеченских воин было. Ранее приводил пример, что в Чечено Ингушской АССР, проживало более 50 % славян, сейчас менее 2 процентов, даже еще меньше. Если будет третья, кого защищать будете? Тебе же отмечал, что деньги пока есть, когда закончаться, что будет?
[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 14:48]
Vit:
Можешь не отвечать. Попрешь за своих. Вот и РФ пошла
Можешь не отвечать. Попрешь за своих. Вот и РФ пошла
Агрессия порождает агрессию, две чеченских воин было. Ранее приводил пример, что в Чечено Ингушской АССР, проживало более 50 % славян, сейчас менее 2 процентов, даже еще меньше. Если будет третья, кого защищать будете? Тебе же отмечал, что деньги пока есть, когда закончаться, что будет?
[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 14:48]
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