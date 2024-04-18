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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 368 из 369«1...366367368369»
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 12:53
#5506
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Цитата:
Skeptic:
Надо знать одно: "Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!"

Я с вами парни. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 12:55
#5507
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И женщины
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 12:55
#5508
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И Абайка будет повержен
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:06
#5509
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Фиг вам. Нас хороших людей вам не победить. Нас много. Людей за дружбу. А вы так и будите мечтать о гнелой помощи из Америке.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4656
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:19
#5510
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Все знают, что Ильин фашист,зачем оспаривать очевидное
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5382
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:21
#5511
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Цитата:
abaika95:
смешно то что американских агентов у нас раз-два зато пророссийских сколько вылезет)) вот смехота будет на российских каналах если у нас начнут их агентов тут клеймить)


Иноагенты, если санкций, как в Америке сделать, тогда без штанов останутся 😂😂😂.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4656
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:21
#5512
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Что можно оспаривать Победу Советского народа над фашизмом? Почему тогда Вы говорите про Ильина, мне непонятно!!!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4656
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:24
#5513
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Он же фашист и никогда этого не скрывал!
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5382
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:24
#5514
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В США закон об иноагентах действует с 1938 года.

Если без регистрации работают на чужое государство, штраф до 250 000 долларов США и 5 лет заключения в тюрьму.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1271
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:29
#5515
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Цитата:
Kairat stayer:
В США закон об иноагентах действует с 1938 года

Киргизы приняли такой закон, как их не пугали.
И грузины в первом чтении приняли. С формулировкой "чтобы не скатиться к украинизации".
И только наша власть боится ослушаться своих хозяев из-за океана.
Хотя нам он очень нужен. Пока совсем в Украину не превратились.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4656
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:30
#5516
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Он же фашист и никогда этого не скрывал!Цитата:
Vit:
А вы так и будите мечтать о гнелой помощи из Америке.

Я не хочу никакой помощи ни откуда бы ни было, мне не нравится когда какая то бы ни было страна, вторгается в другую, это моя точка зрения,не люблю агрессоров
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:36
#5517
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Цитата:
saba:
Если твоих родичей будут бомбить. Резать. Не дай бог. Будешь сидеть молчать?. Можешь не отвечать. Попрешь за своих. Вот и РФ пошла
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5382
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:39
#5518
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Цитата:
Skeptic:
И грузины в первом чтении приняли


Скорее всего примут, простые грузины против оккупации, пока около 20% их территории оккупированы. Украинцы оккупантов уничтожают, посмотрим чем закончится
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14497
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:45
#5519
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Давайте проведём эксперемент. Молча повернитите голову. Сначало на лево. Там кто? Укроинец или русский? Потом на право. Та. Кто? Так то рядом с вами и с нами живёт?. Можите определить?
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5382
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 13:47
#5520
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Цитата:
Vit:
Можешь не отвечать. Попрешь за своих. Вот и РФ пошла


Агрессия порождает агрессию, две чеченских воин было. Ранее приводил пример, что в Чечено Ингушской АССР, проживало более 50 % славян, сейчас менее 2 процентов, даже еще меньше. Если будет третья, кого защищать будете? Тебе же отмечал, что деньги пока есть, когда закончаться, что будет?

[Исправлено: Kairat stayer, 18.04.2024 - 14:48]
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