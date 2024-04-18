Отправлено: - 13:21

abaika95:

смешно то что американских агентов у нас раз-два зато пророссийских сколько вылезет)) вот смехота будет на российских каналах если у нас начнут их агентов тут клеймить)

Цитата:Иноагенты, если санкций, как в Америке сделать, тогда без штанов останутся 😂😂😂.