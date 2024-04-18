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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 10:10
Цитата:
Передёргивание во всей красе:
1. Школьница не фашистка, а патриотка.
2. Сочинение не о "кумире", а о русском народе
3. Ребёнок ещё только вступает в жизнь. Возможно, встретила эту цитату Ильина, согласилась с ней, и не зная всю его "биографию", взяла в сочинение
Я не стала редактировать чужое сочинение
И не указывай, что я тут могу "помеШать", а что нет
В сочинении были призывы к фашизму, нацизму, национальной розни и пр.?
abaika95:
а зачем помешать сюда сочинения школьниц-фашисток про их кумиров?
а зачем помешать сюда сочинения школьниц-фашисток про их кумиров?
Передёргивание во всей красе:
1. Школьница не фашистка, а патриотка.
2. Сочинение не о "кумире", а о русском народе
3. Ребёнок ещё только вступает в жизнь. Возможно, встретила эту цитату Ильина, согласилась с ней, и не зная всю его "биографию", взяла в сочинение
Я не стала редактировать чужое сочинение
И не указывай, что я тут могу "помеШать", а что нет
В сочинении были призывы к фашизму, нацизму, национальной розни и пр.?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 10:14
А тебе-то радость!
Зная, как мир относится к фашизму, потоптаться на цитате "фашиста"
Как 111-й, зная отрицательное отношение большинства к смертям в СВО, бесконечно спекулирует на смерти племянника
Зная, как мир относится к фашизму, потоптаться на цитате "фашиста"
Как 111-й, зная отрицательное отношение большинства к смертям в СВО, бесконечно спекулирует на смерти племянника
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 10:22
Кстати, абайка, с 19-го года ты стал писать раз от раза безграмотнее, неряшливее
И мыслить так же!
Временами приближаясь к уровню подъездных бабушек
Видимо, зуд скорее выплеснуть "продукцию" твоего мышления и оставить "последнее слово" за собой, не оставляет время даже на текстовый редактор
Деградируешь!
И мыслить так же!
Временами приближаясь к уровню подъездных бабушек
Видимо, зуд скорее выплеснуть "продукцию" твоего мышления и оставить "последнее слово" за собой, не оставляет время даже на текстовый редактор
Деградируешь!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 10:26
Цитата:
Вит, да ты в расцвете!
"Если бы молодость знала, если бы старость могла"
Не сосунок, но и не стар, знаешь и можешь...
Улыбка тебе
Vit:
мне 42 года
мне 42 года
Вит, да ты в расцвете!
"Если бы молодость знала, если бы старость могла"
Не сосунок, но и не стар, знаешь и можешь...
Улыбка тебе
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 11:21
Цитата:
Европа средства ПВО изыскивают. На днях 20 апреля в США, в нижней палате конгрессмены будут голосовать за пакет помощи Украине, посмотрим. На мой взгляд, необходимое оружие и боеприпасы для защиты предоставят.
saba:
Только услышал новость,17 человек погибло в результате российского удара и это всё бандеровцы...
Только услышал новость,17 человек погибло в результате российского удара и это всё бандеровцы...
Европа средства ПВО изыскивают. На днях 20 апреля в США, в нижней палате конгрессмены будут голосовать за пакет помощи Украине, посмотрим. На мой взгляд, необходимое оружие и боеприпасы для защиты предоставят.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 11:24
Пикеты в Грузии гражданами против принятия законопроекта об иноагентах продолжаются.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 11:26
Российские миротворцы покидают Карабах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15682
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 11:59
Цитата:
да никому и не надо чтобы весь мир понимал)
главное тебя научить Цитата:
мне не нравится и мнение гитлера о немецком народе а что? Цитата:
в сортах фашизма разбираться необходимо?
Ага, и сразу весь мир начнет понимать по казахскии
да никому и не надо чтобы весь мир понимал)
главное тебя научить Цитата:
таноми52:
А может тебе просто не нравится мнение Ильина о русском народе?
А может тебе просто не нравится мнение Ильина о русском народе?
мне не нравится и мнение гитлера о немецком народе а что? Цитата:
таноми52:
И не ставь знак равенства между Гитлером и Ильиным. Две большие разницы
И не ставь знак равенства между Гитлером и Ильиным. Две большие разницы
в сортах фашизма разбираться необходимо?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 12:03
Цитата:
Какие же они миротворцы, просто трусы, которые обокакались при виде азербайджанской армии и понеся потери, просто убежали с поля боя.
Kairat stayer:
Российские миротворцы покидают Карабах
Российские миротворцы покидают Карабах
Какие же они миротворцы, просто трусы, которые обокакались при виде азербайджанской армии и понеся потери, просто убежали с поля боя.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15682
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 12:04
Цитата:
если у патриотки кумир фашист то она фашистка
Цитата:
нет сочинение с обильными цитатами от фишистов
Цитата:
так пусть ребенок изучает людей чьи цитаты она приводит
так завтра и гитлера цитату приведёт
она же ребенок че с нее взять
Цитата:
правильно
теперь мы знаем что ты упиваешься фашистами Цитата:
то что там ссылка на фашистов уже опускает данное сочинение на уровень маргинального Цитата:
профессиональная деформация
с кем общаюсь под тех и подстраиваюсь тут)
Цитата:
согласен
если приходиться объяснять что фашисты это не хорошо это реально деградация Цитата:
нам тоже такой закон надо принять
чтобы иноагентво вычислять
смешно то что американских агентов у нас раз-два
зато пророссийских сколько вылезет)) вот смехота будет на российских каналах если у нас начнут их агентов тут клеймить)
они то думали что бороться надо только против западных агентов влияния
таноми52:
1. Школьница не фашистка, а патриотка.
1. Школьница не фашистка, а патриотка.
если у патриотки кумир фашист то она фашистка
Цитата:
таноми52:
Сочинение не о "кумире", а о русском народе
Сочинение не о "кумире", а о русском народе
нет сочинение с обильными цитатами от фишистов
Цитата:
таноми52:
Ребёнок ещё только вступает в жизнь. Возможно, встретила эту цитату Ильина, согласилась с ней, и не зная всю его "биографию", взяла в сочинение
Ребёнок ещё только вступает в жизнь. Возможно, встретила эту цитату Ильина, согласилась с ней, и не зная всю его "биографию", взяла в сочинение
так пусть ребенок изучает людей чьи цитаты она приводит
так завтра и гитлера цитату приведёт
она же ребенок че с нее взять
Цитата:
таноми52:
Я не стала редактировать чужое сочинение
Я не стала редактировать чужое сочинение
правильно
теперь мы знаем что ты упиваешься фашистами Цитата:
таноми52:
В сочинении были призывы к фашизму, нацизму, национальной розни и пр.?
В сочинении были призывы к фашизму, нацизму, национальной розни и пр.?
то что там ссылка на фашистов уже опускает данное сочинение на уровень маргинального Цитата:
таноми52:
Кстати, абайка, с 19-го года ты стал писать раз от раза безграмотнее, неряшливее
Кстати, абайка, с 19-го года ты стал писать раз от раза безграмотнее, неряшливее
профессиональная деформация
с кем общаюсь под тех и подстраиваюсь тут)
Цитата:
таноми52:
Деградируешь!
Деградируешь!
согласен
если приходиться объяснять что фашисты это не хорошо это реально деградация Цитата:
Kairat stayer:
Пикеты в Грузии гражданами против принятия законопроекта об иноагентах продолжаются.
Пикеты в Грузии гражданами против принятия законопроекта об иноагентах продолжаются.
нам тоже такой закон надо принять
чтобы иноагентво вычислять
смешно то что американских агентов у нас раз-два
зато пророссийских сколько вылезет)) вот смехота будет на российских каналах если у нас начнут их агентов тут клеймить)
они то думали что бороться надо только против западных агентов влияния
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 12:05
Цитата:
Ну .
Его убили такие как ты, которые сидят тут, греют зад, а они там погибают.
А теперь смеются над ними, и посылают других таких же погибать.
Этого у вас не отнять.
таноми52:
Как 111-й, зная отрицательное отношение большинства к смертям в СВО, бесконечно спекулирует на смерти племянника
Как 111-й, зная отрицательное отношение большинства к смертям в СВО, бесконечно спекулирует на смерти племянника
Ну .
Его убили такие как ты, которые сидят тут, греют зад, а они там погибают.
А теперь смеются над ними, и посылают других таких же погибать.
Этого у вас не отнять.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15682
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 12:10
Цитата:
а россия вела войну с азербайджаном? в каком бою они там потери понесли ?)
111:
Какие же они миротворцы, просто трусы, которые обокакались при виде азербайджанской армии и понеся потери, просто убежали с поля боя.
Какие же они миротворцы, просто трусы, которые обокакались при виде азербайджанской армии и понеся потери, просто убежали с поля боя.
а россия вела войну с азербайджаном? в каком бою они там потери понесли ?)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 12:13
Цитата:
Когда им по ушам дали на их же базе, и они не ответили, и когда они должны были отбить Карабах, но трусливо убежали в горы от Азербайджана.
abaika95:
каком бою они там потери понесли ?)
каком бою они там потери понесли ?)
Когда им по ушам дали на их же базе, и они не ответили, и когда они должны были отбить Карабах, но трусливо убежали в горы от Азербайджана.
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