Отправлено: - 12:04

таноми52:

1. Школьница не фашистка, а патриотка.

таноми52:

Сочинение не о "кумире", а о русском народе

таноми52:

Ребёнок ещё только вступает в жизнь. Возможно, встретила эту цитату Ильина, согласилась с ней, и не зная всю его "биографию", взяла в сочинение

таноми52:

Я не стала редактировать чужое сочинение

таноми52:

В сочинении были призывы к фашизму, нацизму, национальной розни и пр.?

таноми52:

Кстати, абайка, с 19-го года ты стал писать раз от раза безграмотнее, неряшливее

таноми52:

Деградируешь!

Kairat stayer:

Пикеты в Грузии гражданами против принятия законопроекта об иноагентах продолжаются.

Цитата:если у патриотки кумир фашист то она фашисткаЦитата:нет сочинение с обильными цитатами от фишистовЦитата:так пусть ребенок изучает людей чьи цитаты она приводиттак завтра и гитлера цитату приведётона же ребенок че с нее взятьЦитата:правильнотеперь мы знаем что ты упиваешься фашистами Цитата:то что там ссылка на фашистов уже опускает данное сочинение на уровень маргинального Цитата:профессиональная деформацияс кем общаюсь под тех и подстраиваюсь тут)Цитата:согласенесли приходиться объяснять что фашисты это не хорошо это реально деградация Цитата:нам тоже такой закон надо принятьчтобы иноагентво вычислятьсмешно то что американских агентов у нас раз-двазато пророссийских сколько вылезет)) вот смехота будет на российских каналах если у нас начнут их агентов тут клеймить)они то думали что бороться надо только против западных агентов влияния