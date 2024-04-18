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≡ Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49014
Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 09:41
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"Проект закона предлагает применить аналогичный механизм реализации административного взыскания в виде привлечения к общественным работам, при этом его исполнение предлагается закрепить за акиматами", - сказал Азамат Ескараев.
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§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
268
Re: Плюющихся казахстанцев хотят заставить подметать улицы
Отправлено: 18.04.24 - 09:41
#1
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Давно пора, можно начать с самих акиматов, полицейских, как там говорил "герой" ролика из Актобе: "На любой стрелке обосную что Актюбинцы......."
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