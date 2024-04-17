НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 366 из 366«1...364365366
Ответить Новый топик
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 23:31
#5476
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10140
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 23:33
#5477
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Все ко мне в гости.

----Эх , далеко я .
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14489
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 23:38
#5478
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Перевожу. До 2022 года официально было убито официально около 15 тыщ. После теперь измеряется полляма с обоих сторон. На фиг такая сво. Надо было просто грохнуть всю эту зелёную плесень сразу. Скинуть спецназ в центр Киева в размере пару тыщ. Сделать неразбериху среди командущего состава всу. А теперь.... Каждый день слушаем по телеку вот вот конец войне. :-x
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14489
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 23:44
#5479
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько можно. Смотрю тв. Зеленский выпрашиват.блин ну давай те честно он просит то что ему пообещали. Оружие что б убивать русских. А то что он трус и был шанс на мир это не обсуждается. (я не лох мне 42 года) он не попрошайка, он просит то что ему пообещали. И он прав по сути.

[Исправлено: Vit, 18.04.2024 - 00:11]

[Исправлено: Gljuk, 18.04.2024 - 08:56]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14489
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 00:04
#5480
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я не как многие из форумчан: да я, да я ваще не смотрю телек.) Ага, а че смотрите? Нормальный человек черпает инфу отовсюду. Я все смотрю полит шоу. Всех . Политику, пирамиду, инопланетян, мистик, перемещение во времени. Участвую в технической вацап группе по машинам. В церковь хожу.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 01:45
#5481
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ненавижу фащизм,я считаю Путин фашист
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14489
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 01:58
#5482
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не хочу политику.

[Исправлено: Vit, 18.04.2024 - 07:20]
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14489
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 06:21
#5483
Комментарий удален модератором.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14489
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 06:22
#5484
Комментарий удален модератором.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22982
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 07:17
#5485
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Я всегда тебя понимаю, откровенно я тебя обожаю

Абайку или Таноми? :lol:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 09:01
#5486
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Только услышал новость,17 человек погибло в результате российского удара и это всё бандеровцы, а Таноми и Максаф?
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 09:03
#5487
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Обоих, я понимаю, что мы с Вами антагонисты, но мы пытаемся спорить, это уже хорошо
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22982
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 09:05
#5488
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Обоих, я понимаю, что мы с Вами антагонисты, но мы пытаемся спорить, это уже хорошо

Ну не знаю, я уже если честно и забыл, когда в последний раз с вами спорил :-)
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4652
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 09:09
#5489
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
maxsaf:
[Знаете мы с Вами схожи, ершистые, никуда не денимся,будем такими
Профайл
таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3896
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 09:49
#5490
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
таноми52: Что в цитате "фашистское"?

то что автор её фашист


А может тебе просто не нравится мнение Ильина о русском народе?
И не ставь знак равенства между Гитлером и Ильиным. Две большие разницы
Профайл
Страница 366 из 366«1...364365366
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS