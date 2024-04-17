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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 23:31
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 23:33
Цитата:
----Эх , далеко я .
Vit:
Все ко мне в гости.
Все ко мне в гости.
----Эх , далеко я .
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 23:38
Цитата:
Гога:Перевожу. До 2022 года официально было убито официально около 15 тыщ. После теперь измеряется полляма с обоих сторон. На фиг такая сво. Надо было просто грохнуть всю эту зелёную плесень сразу. Скинуть спецназ в центр Киева в размере пару тыщ. Сделать неразбериху среди командущего состава всу. А теперь.... Каждый день слушаем по телеку вот вот конец войне.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 23:44
Сколько можно. Смотрю тв. Зеленский выпрашиват.блин ну давай те честно он просит то что ему пообещали. Оружие что б убивать русских. А то что он трус и был шанс на мир это не обсуждается. (я не лох мне 42 года) он не попрошайка, он просит то что ему пообещали. И он прав по сути.
[Исправлено: Vit, 18.04.2024 - 00:11]
[Исправлено: Gljuk, 18.04.2024 - 08:56]
[Исправлено: Vit, 18.04.2024 - 00:11]
[Исправлено: Gljuk, 18.04.2024 - 08:56]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 00:04
Я не как многие из форумчан: да я, да я ваще не смотрю телек.) Ага, а че смотрите? Нормальный человек черпает инфу отовсюду. Я все смотрю полит шоу. Всех . Политику, пирамиду, инопланетян, мистик, перемещение во времени. Участвую в технической вацап группе по машинам. В церковь хожу.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 01:45
Ненавижу фащизм,я считаю Путин фашист
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 01:58
Не хочу политику.
[Исправлено: Vit, 18.04.2024 - 07:20]
[Исправлено: Vit, 18.04.2024 - 07:20]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 06:21
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 06:22
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 07:17
Цитата:
Абайку или Таноми?
saba:
Я всегда тебя понимаю, откровенно я тебя обожаю
Я всегда тебя понимаю, откровенно я тебя обожаю
Абайку или Таноми?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 09:01
Только услышал новость,17 человек погибло в результате российского удара и это всё бандеровцы, а Таноми и Максаф?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 09:03
Цитата:
Обоих, я понимаю, что мы с Вами антагонисты, но мы пытаемся спорить, это уже хорошо
maxsaf:
Обоих, я понимаю, что мы с Вами антагонисты, но мы пытаемся спорить, это уже хорошо
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 09:05
Цитата:
Ну не знаю, я уже если честно и забыл, когда в последний раз с вами спорил
saba:
Обоих, я понимаю, что мы с Вами антагонисты, но мы пытаемся спорить, это уже хорошо
Обоих, я понимаю, что мы с Вами антагонисты, но мы пытаемся спорить, это уже хорошо
Ну не знаю, я уже если честно и забыл, когда в последний раз с вами спорил
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 09:09
maxsaf:
[Знаете мы с Вами схожи, ершистые, никуда не денимся,будем такими
[Знаете мы с Вами схожи, ершистые, никуда не денимся,будем такими
(Полноправные пользователи)
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- 08.02.17
- Сообщений:
- 3896
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 18.04.24 - 09:49
Цитата:
А может тебе просто не нравится мнение Ильина о русском народе?
И не ставь знак равенства между Гитлером и Ильиным. Две большие разницы
abaika95:
таноми52: Что в цитате "фашистское"?
то что автор её фашист
таноми52: Что в цитате "фашистское"?
то что автор её фашист
А может тебе просто не нравится мнение Ильина о русском народе?
И не ставь знак равенства между Гитлером и Ильиным. Две большие разницы
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