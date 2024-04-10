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≡ Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49014
Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 10.04.24 - 10:02
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Угроза подтопления в некоторых районах областного центра существует практически ежегодно - либо талыми водами, либо большой водой, когда идет мощный сброс с местных водохранилищ, поэтому к минимальным потопам жители привыкли. Но той воды, которая пришла, не ждал никто.
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
587
Re: Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как...
Отправлено: 18.04.24 - 07:51
#30
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У меня просто нет слов, одни эмоции.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14489
Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как Костанай и Костанайский район пережили пик паводка
Отправлено: 18.04.24 - 07:58
#31
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Цитата:
Артем Марусич: У меня просто нет слов, одни эмоции.
Всё норм. Щас хапним пару лямов. И жизнь пойдёт по новой.. Не первый раз топят.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4652
Re: Табор уходит в воду, собаки тонут, а бобры выходят - Как...
Отправлено: 18.04.24 - 08:51
#32
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Цитата:
Vit:

Ой да вот так! Первый на моей памяти грамотный аким города, браво , справился
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