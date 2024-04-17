Отправлено: - 14:53

abaika95:

если я в аргументы к своей позиции буду приводить цитаты гитлера

Цитата:Очередное передёргивание.Я поместила сочинение школьницы о русском народе, где она цитирует Ильина - апологета фашизма:"«Европа не знает нас... потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как «глупости»."Что в цитате "фашистское"?Или чтобы не сказал Ильин, то следует осуждать, считать ничтожным?Невзоров вон считает Достоевского теоретиком русского фашизма, однако он остаётся самым читаемым писателем в мире."Она фашистка, потому что не удалила цитату фашиста Ильина из сочинения школьницы,"- сказали абайка, саба и баба Нюра."Он - враг народа, потому что завернул в газету с портретом Сталина селёдку"!