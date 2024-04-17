Отправлено: - 20:41

, кто арендовал жильё, не получат такую помощь. Но они потеряли бытовую технику, ковры....



- Нам как быть? Все наши вещи утонули, - спросила одна из пострадавших.





Я мать двоих детей, оба служат, защищают нашу Родину. Куда возвращаться моим детям из армии? - спросила маляр-штукатур 3-го разряда Жаннур ШАХЫМБАЕВА.

Вам помогут только в возмещении личных вещей, которые вы потеряли.

Цитата:При аренде жилья составляется акт по которому владелец оплачивает налогиВ акте прописывается что есть в квартире из мебели и приборовЧто привезут жильцыВсё это фотографируется и прикладывается к акту вплоть до года выпуска стиральной машинки описываетсяСтавится подписьДальше идём в банк и страхуем на определенную сумму свои вещи если они действительно дорогиеПри стихийном бедствии банк выплатит вам потерюВот и всёДругих вариантов не вижуНу может сердобольные олигархи вам сейчас помогутГосударство тут не причемЦитата:Остаться в армии на контрактной службеЗаработать на квартиру хотя бы на первый взносКак вариантЦитата:С какого перепуга? Людей предупредили? Предупредили за двое суток до большой водыМожно было телики и диваны вывезти? Да хоть на платную парковку под навесВзять кредит снять контейнер на три дняНет всё оставилиЖдали что сейчас государство всё оплатитНепонятно почему мы еще называемся не народно-Социалистическая республика Казахстан при таких движениях?