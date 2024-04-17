Цитата:
, кто арендовал жильё, не получат такую помощь. Но они потеряли бытовую технику, ковры....
- Нам как быть? Все наши вещи утонули, - спросила одна из пострадавших.
При аренде жилья составляется акт по которому владелец оплачивает налоги
В акте прописывается что есть в квартире из мебели и приборов
Что привезут жильцы
Всё это фотографируется и прикладывается к акту вплоть до года выпуска стиральной машинки описывается
Ставится подпись
Дальше идём в банк и страхуем на определенную сумму свои вещи если они действительно дорогие
При стихийном бедствии банк выплатит вам потерю
Вот и всё
Других вариантов не вижу
Ну может сердобольные олигархи вам сейчас помогут
Государство тут не причем
Цитата:
Я мать двоих детей, оба служат, защищают нашу Родину. Куда возвращаться моим детям из армии? - спросила маляр-штукатур 3-го разряда Жаннур ШАХЫМБАЕВА.
Остаться в армии на контрактной службе
Заработать на квартиру хотя бы на первый взнос
Как вариант
Цитата:
Вам помогут только в возмещении личных вещей, которые вы потеряли.
С какого перепуга? Людей предупредили? Предупредили за двое суток до большой воды
Можно было телики и диваны вывезти? Да хоть на платную парковку под навес
Взять кредит снять контейнер на три дня
Нет всё оставили
Ждали что сейчас государство всё оплатит
Непонятно почему мы еще называемся не народно-Социалистическая республика Казахстан при таких движениях?