Отправлено: - 15:47

и не применять лишение прав за ДТП без вреда здоровью.

[Исправлено: Vit, 17.04.2024 - 15:48]

[Исправлено: Vit, 17.04.2024 - 17:31]

Цитата:Ух ты я думал этот беспредел давно прекратился, а оказывается этот мутный пункт работает ещё. Было со мной давно лет 20 назад. Щегол был. Было лёгкое ДТП. Меня лишили. Я начальнику ГАИ говорю за что? Он, а просто так все иди. А в коридоре меня останавливает один из сотрудников и предлагает услугу. 100 баксов и я решу твою проблему. Я ему, подумаю. Еду к знакомому другу, у него папа был очень с большими связями. Я так и так. Он не сы Виталя как говоришь фамл у начальника ГАИ. Я вот такая ( эту фамилию я запомнил на всю жизнь, у них эта профессия семейная до сих пор часто фигурирует в статьях)) На следующий день без всякой взятки мне вернули права