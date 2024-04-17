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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15677
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 11:00
#5461
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Цитата:
таноми52:
Как мало Вам надо, чтобы повесить ярлык

интересно

если я в аргументы к своей позиции буду приводить цитаты гитлера как бы доказывая что он прав и я прав в обсуждаемом вопросе, это не будет нацизмом?)
таноми вот думает что нет
цитаты нациста ильина же она приводит как аргумент и даже не понимает а че не так то?)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3895
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 14:53
#5462
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Цитата:
abaika95:
если я в аргументы к своей позиции буду приводить цитаты гитлера


Очередное передёргивание.
Я поместила сочинение школьницы о русском народе, где она цитирует Ильина - апологета фашизма:"«Европа не знает нас... потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как «глупости»."
Что в цитате "фашистское"?
Или чтобы не сказал Ильин, то следует осуждать, считать ничтожным?
Невзоров вон считает Достоевского теоретиком русского фашизма, однако он остаётся самым читаемым писателем в мире.
"Она фашистка, потому что не удалила цитату фашиста Ильина из сочинения школьницы,"- сказали абайка, саба и баба Нюра.
"Он - враг народа, потому что завернул в газету с портретом Сталина селёдку"!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15677
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 15:20
#5463
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Цитата:
таноми52:
Я поместила сочинение школьницы о русском народе, где она цитирует Ильина - апологета фашизма:

а зачем помешать сюда сочинения школьниц-фашисток про их кумиров? Цитата:
таноми52:
Что в цитате "фашистское"?

то что автор её фашист
Цитата:
таноми52:
Или чтобы не сказал Ильин, то следует осуждать, считать ничтожным?

все чтобы не сказал гитлер следует осуждать, считать ничтожным?
Цитата:
таноми52:
Невзоров вон считает Достоевского теоретиком русского фашизма, однако он остаётся самым читаемым писателем в мире.

это оценочное суждение
достоевский по своим воззрениям был близок к фашизму но умер до окончательного создания его в политической теории
а ильин прямой фашист и на нацист
это факт или оспоришь? Цитата:
таноми52:
Она фашистка, потому что не удалила цитату фашиста Ильина из сочинения школьницы,"- сказали абайка, саба и баба Нюра.

то есть ты за фашизм?))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14476
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 15:58
#5464
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Все ко мне в гости. Добро пожаловать! Сегодня я приготовил перец фаршированный под названием : Пальчики оближишь!)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37658
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 17:07
#5465
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Цитата:
таноми52:
считает Достоевского теоретиком русского фашизма, однако он остаётся самым читаемым писателем в мире.

Фашисты это очень умные люди.
Ну тот же Геббельс например, вся нацисткая верхушка.
Ну тот же литературовед и учитель русского, Чикатило.
Да, это ты верно подметила..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22979
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 18:10
#5466
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Цитата:
abaika95:
ну не читай ты что токаев говорит а смотри что делает)

Как там латиница, перешли уже? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22979
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 18:24
#5467
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Цитата:
abaika95:
это же старая уловка царь хороший бояре плохие) сейчас балаева тут же какой нибудь телеканал на русском языке отменит)

Тут согласен полностью - президента вам хорошего назначили, а бояре некоторые - и правда, бестолковые :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 19:25
#5468
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Ничего не понял, кто фашист, для меня Ильин это фашист, другого просто быть не может,он сам сказал об этом
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4647
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 17.04.24 - 19:35
#5469
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Я всегда тебя понимаю, откровенно я тебя обожаю
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