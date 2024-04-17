если я в аргументы к своей позиции буду приводить цитаты гитлера как бы доказывая что он прав и я прав в обсуждаемом вопросе, это не будет нацизмом?) таноми вот думает что нет цитаты нациста ильина же она приводит как аргумент и даже не понимает а че не так то?)
abaika95: если я в аргументы к своей позиции буду приводить цитаты гитлера
Очередное передёргивание. Я поместила сочинение школьницы о русском народе, где она цитирует Ильина - апологета фашизма:"«Европа не знает нас... потому что ей чуждо славянорусское созерцание мира, природы и человека. Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живёт прежде всего сердцем и воображением и лишь потом умом и волею. Поэтому средний европеец стыдится искренности, совести и доброты как «глупости»." Что в цитате "фашистское"? Или чтобы не сказал Ильин, то следует осуждать, считать ничтожным? Невзоров вон считает Достоевского теоретиком русского фашизма, однако он остаётся самым читаемым писателем в мире. "Она фашистка, потому что не удалила цитату фашиста Ильина из сочинения школьницы,"- сказали абайка, саба и баба Нюра. "Он - враг народа, потому что завернул в газету с портретом Сталина селёдку"!
таноми52: Я поместила сочинение школьницы о русском народе, где она цитирует Ильина - апологета фашизма:
а зачем помешать сюда сочинения школьниц-фашисток про их кумиров? Цитата:
таноми52: Что в цитате "фашистское"?
то что автор её фашист Цитата:
таноми52: Или чтобы не сказал Ильин, то следует осуждать, считать ничтожным?
все чтобы не сказал гитлер следует осуждать, считать ничтожным? Цитата:
таноми52: Невзоров вон считает Достоевского теоретиком русского фашизма, однако он остаётся самым читаемым писателем в мире.
это оценочное суждение достоевский по своим воззрениям был близок к фашизму но умер до окончательного создания его в политической теории а ильин прямой фашист и на нацист это факт или оспоришь? Цитата:
таноми52: Она фашистка, потому что не удалила цитату фашиста Ильина из сочинения школьницы,"- сказали абайка, саба и баба Нюра.
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