Отправлено: - 17:59

Дантист:



Цитата:Я тоже не че не понял. Надо немного понять че они тут выдумали.Я тоже в свое время специально поменял на МВУ с чипом. Сегодня я по ним спокойно по Европе ездил. Что они опять выдумали непонятно.П.С Например сегодня даже с РФ паспортом но с нашими якобы МВУ правами на нормальную контору не возьмут. Надо менять, вернее переобучатся. А если вот это нововедение меняет все. И можно устраиваться на работу с новыми правами например в Россию. То тогда норм. Тут то проще поменятьХотя это просто предположение. Пока мало инфы.