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≡ Международные права в Казахстане: В МВД рассказали подробности
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49013
Международные права в Казахстане: В МВД рассказали подробности
Отправлено: 16.04.24 - 16:44
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В Министерстве внутренних дел Казахстана сообщили, как будут выдаваться международные водительские удостоверения. В ведомстве отметили, что для получения МВУ не нужно будет сдавать специальных экзаменов.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1229
Re: Международные права в Казахстане: В МВД рассказали...
Отправлено: 16.04.24 - 16:44
#1
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Обьясните мне, простому чукотскому мальчику, почему все время нас убеждали, что наши права самые что ни есть международные, типа мы присоединились ко всяким конвенциям, записи в правах на аглицком произвели, а теперь на эти красивые "международные" надо иметь еще международнее? Опять выкачка денег с "ожиревшей" прослойки нашего населения-водителей?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14476
Re: Международные права в Казахстане: В МВД рассказали...
Отправлено: 17.04.24 - 17:59
#2
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Цитата:
Дантист:

Я тоже не че не понял. Надо немного понять че они тут выдумали.
Я тоже в свое время специально поменял на МВУ с чипом. Сегодня я по ним спокойно по Европе ездил. Что они опять выдумали непонятно.
П.С Например сегодня даже с РФ паспортом но с нашими якобы МВУ правами на нормальную контору не возьмут. Надо менять, вернее переобучатся. А если вот это нововедение меняет все. И можно устраиваться на работу с новыми правами например в Россию. То тогда норм. Тут то проще поменять
Хотя это просто предположение. Пока мало инфы.
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