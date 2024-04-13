Отправлено: - 17:39

Дантист:

Уже стопицот раз говорили, но для особо одаренных повторю. Фонари днём зажигают при проведении профилактических работ, для выявления дефектов.

Цитата:А им хоть миллиард раз повтори будет бесполезно! Вот такие же они умники и в других вопросах, но за то таких профессоров строят из себя..