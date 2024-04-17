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≡ Криминализация побоев, пожизненное для педофилов. Что изменит новый закон в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49012
Криминализация побоев, пожизненное для педофилов. Что изменит новый закон в Казахстане
Отправлено: 17.04.24 - 16:38
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Президент Касым-Жомарт Токаев подписал новый закон о бытовом насилии, направленный на ужесточение наказания за преступления против женщин и детей. Как изменится законодательство Казахстана с принятием этого документа.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14473
Криминализация побоев, пожизненное для педофилов. Что изменит новый закон в Казахстане
Отправлено: 17.04.24 - 16:38
#1
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Не одного пункта в защиту мужчин от женщин. А ведь мир давно перевернулся с ног на голову. Щас куча есть историй как мужчины пострадали от коварности женщин. Знаю лично таких которые после этого морально не выдержали. Сегодня можно больней убить человека морально чем физически. Наши законодатели отстают от жизни. А на счёт педофили и тд итп тут согласен. У нас у всех дети и мы все переживаем за них.

[Исправлено: Vit, 17.04.2024 - 16:38]
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
721
Криминализация побоев, пожизненное для педофилов. Что изменит новый закон в Казахстане
Отправлено: 17.04.24 - 16:41
#2
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Цитата:
Vit:
Наши законодатели отстают от жизни.

Вся суть. Вроде и попытки какие то, с другой стороны- игра в одни ворота и дискриминация.
Сексизм, я бы сказал. Все зло - от мужиков))
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