НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Говорят, после паводка влаги много, но..." - Готовность к летним пожарам обсуждали в акимате Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49012
"Говорят, после паводка влаги много, но..." - Готовность к летним пожарам обсуждали в акимате Костаная
Отправлено: 17.04.24 - 15:22
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- Одна из основных проблем в работе пожарных - нехватка депо и техники, - сообщил и. о. начальника УЧС Костаная Ерден НУРЖАНУЛЫ. - В городе есть три пожарные части, а износ техники составляет 45%.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15677
Re: "Говорят, после паводка влаги много, но..." -...
Отправлено: 17.04.24 - 15:22
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
плюсуем сюда то что летом нас ждет засуха
вода что была на полях и должна была копится ушла по руслу
то есть паводок вроде приносит большую воду и тут же ее уводит вместе с остатками)
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
721
Re: "Говорят, после паводка влаги много, но..." -...
Отправлено: 17.04.24 - 16:26
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пожар 9 мая 2012 года, когда от возгорания камыша сгорели 12 домов на ул. Набережной.

Это не 2012 был...
Профайл
v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
721
Re: "Говорят, после паводка влаги много, но..." -...
Отправлено: 17.04.24 - 16:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
вопрос строительства новых пожарных частей 

Вот ЭТИМ надо заниматься,а не столбы с бордюрами менять.
Довели город до состояния обезвоженного и тут (аллилуйя)начали думать.
Город запущен и засушен. Деревьев нет, листвы нет, газонов нет. Только камень и бетон. Искусственно накаляем воздух. Пожароопасность на максималках.тени тоже практически не осталось. Да и пожарных расчетов не хватит с такими раскладами.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 31, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 31
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS