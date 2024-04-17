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≡ Один штраф добавить, другой отменить - Поправки в закон "О дорожном движении" приняли в мажилисе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49012
Один штраф добавить, другой отменить - Поправки в закон "О дорожном движении" приняли в мажилисе
Отправлено: 17.04.24 - 14:13
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В мажилисе приняли в первом чтении законодательные поправки в закон "О дорожном движении" и КоАП по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
721
Re: Один штраф добавить, другой отменить - Поправки в закон...
Отправлено: 17.04.24 - 14:13
#1
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Цитата:
за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений, в целях исключения случаев безнаказанной вырубки и уничтожения зеленых насаждений в населенных пунктах и другие нормы.



А наше "кронирование" же идеально подходит и под вырубки,и уничтожение насаждений. Ждём зачистку виновных))) опять будет условный "тракторист" виноват))))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14473
Один штраф добавить, другой отменить - Поправки в закон "О дорожном движении" приняли в мажилисе
Отправлено: 17.04.24 - 15:47
#2
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Цитата:
и не применять лишение прав за ДТП без вреда здоровью.

Ух ты я думал этот беспредел давно прекратился, а оказывается этот мутный пункт работает ещё. Было со мной давно лет 20 назад. Щегол был. Было лёгкое ДТП. Меня лишили. Я начальнику ГАИ говорю за что? Он, а просто так все иди. А в коридоре меня останавливает один из сотрудников и предлагает услугу. 100 баксов и я решу твою проблему. Я ему, подумаю. Еду к знакомому другу, у него папа был очень с большими связями. Я так и так. Он не сы Виталя как говоришь фамл у начальника ГАИ. Я вот такая ( эту фамилию я запомнил на всю жизнь, у них эта профессия семейная до сих пор часто фигурирует в статьях)) На следующий день без всякой взятки мне вернули права

[Исправлено: Vit, 17.04.2024 - 15:48]

[Исправлено: Vit, 17.04.2024 - 17:31]
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