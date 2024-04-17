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"Говорят, после паводка влаги много, но..." - Готовность к летним пожарам обсуждали в акимате Костаная
"Говорят, после паводка влаги много, но..." - Готовность к летним пожарам обсуждали в акимате Костаная
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