Отправлено: - 16:37

вопрос строительства новых пожарных частей

Цитата:Вот ЭТИМ надо заниматься,а не столбы с бордюрами менять.Довели город до состояния обезвоженного и тут (аллилуйя)начали думать.Город запущен и засушен. Деревьев нет, листвы нет, газонов нет. Только камень и бетон. Искусственно накаляем воздух. Пожароопасность на максималках.тени тоже практически не осталось. Да и пожарных расчетов не хватит с такими раскладами.