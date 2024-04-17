Отправлено: - 14:13

за нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений, в целях исключения случаев безнаказанной вырубки и уничтожения зеленых насаждений в населенных пунктах и другие нормы.





Цитата:А наше "кронирование" же идеально подходит и под вырубки,и уничтожение насаждений. Ждём зачистку виновных))) опять будет условный "тракторист" виноват))))