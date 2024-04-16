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Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор полиции судился с блогером из Карабалыка
Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор полиции судился с блогером из Карабалыка
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49009
Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор полиции судился с блогером из Карабалыка
Отправлено: 16.04.24 - 16:27
Гражданский активист Миршат САРСЕНБАЕВ больше месяца пытается доказать свою невиновность в суде. На него составили протокол об административном правонарушении за клевету. Поводом стал ролик с критикой работы участкового Мураткана БЕРДЕНОВА.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15672
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 16.04.24 - 16:27
этот блогер безграмотный фальсификатор? или фальсификатор безграмотности? а судья кто тогда?
можно теперь любому безграмотному фальсификатору? (это не оскорбление а вопрос с оценочным суждением) получается дать камеру в руки? и он будет ходить и снимать всех? оскорблять в своих роликах просто в конце вынося вопросительный знак и это не будет считаться оскорблением????????(для острастки поставлю больше знаков))
идиоты или дебилы они там? и это просто вопрос а не утверждение и мы в нем еще не разобрались кто они там
может никто, просто безграмотные все...да?
Цитата:
я думал мир рухнет без людей кто может работать, изобретать, конструировать и созидать а не от тех кто их ходит и снимает на камеру
странные у этой адвокатши понятия о мирорушенье
к слову без адвокатов мир тоже не рухнет)
Цитата:
во всех странах этим занимается СМИ четвертая власть которая подвергает сомнению работу первых трех
а у СМИ есть ограничения
нельзя просто брать и всех обсирать для этого у СМИ есть рамки дозволенного называемые законом
а этот человек с киноаппаратом он кто? СМИ? нет
канал свой имеет, выставляет туда свое мнение снимая должностных лиц
он кто? блогер? так у нас закон вроде как о блогерах приняли и прировняли их по ответственности почти к СМИ
так что же? судья как то уж очень однобоко подошел к решению
можно теперь любому безграмотному фальсификатору? (это не оскорбление а вопрос с оценочным суждением) получается дать камеру в руки? и он будет ходить и снимать всех? оскорблять в своих роликах просто в конце вынося вопросительный знак и это не будет считаться оскорблением????????(для острастки поставлю больше знаков))
идиоты или дебилы они там? и это просто вопрос а не утверждение и мы в нем еще не разобрались кто они там
может никто, просто безграмотные все...да?
Цитата:
Считаю, что такие люди стране нужны, иначе мир рухнет
я думал мир рухнет без людей кто может работать, изобретать, конструировать и созидать а не от тех кто их ходит и снимает на камеру
странные у этой адвокатши понятия о мирорушенье
к слову без адвокатов мир тоже не рухнет)
Цитата:
У нас будет очень сложно, если никто не будет даже подвергать сомнению действия должностных лиц. Иногда и это полезно!
во всех странах этим занимается СМИ четвертая власть которая подвергает сомнению работу первых трех
а у СМИ есть ограничения
нельзя просто брать и всех обсирать для этого у СМИ есть рамки дозволенного называемые законом
а этот человек с киноаппаратом он кто? СМИ? нет
канал свой имеет, выставляет туда свое мнение снимая должностных лиц
он кто? блогер? так у нас закон вроде как о блогерах приняли и прировняли их по ответственности почти к СМИ
так что же? судья как то уж очень однобоко подошел к решению
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15672
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 16.04.24 - 16:29
Цитата:
не торопитесь печатать
а то он и вас на своем канале с вопросом опишет)
Сиршат Сарсенбаев
не торопитесь печатать
а то он и вас на своем канале с вопросом опишет)
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 670
Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор полиции судился с блогером из Карабалыка
Отправлено: 16.04.24 - 16:31
Цитата:
спасибо, исправили
abaika95:
не торопитесь печатать а то он и вас на своем канале с вопросом опишет)
не торопитесь печатать а то он и вас на своем канале с вопросом опишет)
спасибо, исправили
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4446
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 16.04.24 - 23:46
Цитата:
Согласен!
Ведь мог бы на всё закрыть глаза, пройти мимо и вообще промолчать! Мало ли случаев, когда госорганы действуют не так, как предписано законом! Ну и что теперь, будем кричать везде об этом?
В 37 году и потом миллионами закапывали в землю, но об этом тоже можно промолчать...
abaika95:
этот блогер безграмотный фальсификатор? или фальсификатор безграмотности? а судья кто тогда?
этот блогер безграмотный фальсификатор? или фальсификатор безграмотности? а судья кто тогда?
Согласен!
Ведь мог бы на всё закрыть глаза, пройти мимо и вообще промолчать! Мало ли случаев, когда госорганы действуют не так, как предписано законом! Ну и что теперь, будем кричать везде об этом?
В 37 году и потом миллионами закапывали в землю, но об этом тоже можно промолчать...
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 36
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 17.04.24 - 00:00
вы чего перечитали про миллионы закопанных? американского фантаста солженицина чтоли? И второе,такое ощущение что этот участковый ваш родственник? не надо тут обелять людей в пагонах, выходит карабалыксий ровд в этом плане имеет недостатки в свое работе? пусть исправляются.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4645
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 17.04.24 - 07:52
Цитата:
Закон есть закон,нужно грамотно расставлять знаки препинания!!! Поэтому я за решение областного суда, пусть закон плох, но это Закон
abaika95:
идиоты или дебилы они там?
идиоты или дебилы они там?
Закон есть закон,нужно грамотно расставлять знаки препинания!!! Поэтому я за решение областного суда, пусть закон плох, но это Закон
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4645
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 17.04.24 - 07:54
И тем более когда это интерпретирует представитель Закона
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