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≡ Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор полиции судился с блогером из Карабалыка
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49009
Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор полиции судился с блогером из Карабалыка
Отправлено: 16.04.24 - 16:27
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Гражданский активист Миршат САРСЕНБАЕВ больше месяца пытается доказать свою невиновность в суде. На него составили протокол об административном правонарушении за клевету. Поводом стал ролик с критикой работы участкового Мураткана БЕРДЕНОВА.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15672
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 16.04.24 - 16:27
#1
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этот блогер безграмотный фальсификатор? или фальсификатор безграмотности? а судья кто тогда?

можно теперь любому безграмотному фальсификатору? (это не оскорбление а вопрос с оценочным суждением) получается дать камеру в руки? и он будет ходить и снимать всех? оскорблять в своих роликах просто в конце вынося вопросительный знак и это не будет считаться оскорблением????????(для острастки поставлю больше знаков))

идиоты или дебилы они там? и это просто вопрос а не утверждение и мы в нем еще не разобрались кто они там
может никто, просто безграмотные все...да?

Цитата:
Считаю, что такие люди стране нужны, иначе мир рухнет


я думал мир рухнет без людей кто может работать, изобретать, конструировать и созидать а не от тех кто их ходит и снимает на камеру
странные у этой адвокатши понятия о мирорушенье
к слову без адвокатов мир тоже не рухнет)


Цитата:
У нас будет очень сложно, если никто не будет даже подвергать сомнению действия должностных лиц. Иногда и это полезно!


во всех странах этим занимается СМИ четвертая власть которая подвергает сомнению работу первых трех
а у СМИ есть ограничения
нельзя просто брать и всех обсирать для этого у СМИ есть рамки дозволенного называемые законом
а этот человек с киноаппаратом он кто? СМИ? нет
канал свой имеет, выставляет туда свое мнение снимая должностных лиц
он кто? блогер? так у нас закон вроде как о блогерах приняли и прировняли их по ответственности почти к СМИ
так что же? судья как то уж очень однобоко подошел к решению
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15672
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 16.04.24 - 16:29
#2
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Цитата:
Сиршат Сарсенбаев


не торопитесь печатать
а то он и вас на своем канале с вопросом опишет)
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
670
Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор полиции судился с блогером из Карабалыка
Отправлено: 16.04.24 - 16:31
#3
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Цитата:
abaika95:
не торопитесь печатать а то он и вас на своем канале с вопросом опишет)

спасибо, исправили
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4446
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 16.04.24 - 23:46
#4
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Цитата:
abaika95:
этот блогер безграмотный фальсификатор? или фальсификатор безграмотности? а судья кто тогда?

Согласен!
Ведь мог бы на всё закрыть глаза, пройти мимо и вообще промолчать! Мало ли случаев, когда госорганы действуют не так, как предписано законом! Ну и что теперь, будем кричать везде об этом?
В 37 году и потом миллионами закапывали в землю, но об этом тоже можно промолчать...
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
36
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 17.04.24 - 00:00
#5
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вы чего перечитали про миллионы закопанных? американского фантаста солженицина чтоли? И второе,такое ощущение что этот участковый ваш родственник? не надо тут обелять людей в пагонах, выходит карабалыксий ровд в этом плане имеет недостатки в свое работе? пусть исправляются.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4645
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 17.04.24 - 07:52
#6
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Цитата:
abaika95:
идиоты или дебилы они там?

Закон есть закон,нужно грамотно расставлять знаки препинания!!! Поэтому я за решение областного суда, пусть закон плох, но это Закон
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4645
Re: Не клевета, а кибербуллинг - Как участковый инспектор...
Отправлено: 17.04.24 - 07:54
#7
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И тем более когда это интерпретирует представитель Закона
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