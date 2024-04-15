Re: По крышу и даже выше - Дачники еще одного СО просят...

Отправлено: - 21:20

В эту субботу ехал в 120 в Рудный. Передо мной сидели две бабки. Дачницы. У одной утопило дачу, у другой нет. Какое общество пропустил, пока думал о своем.

Одна короче везла сапоги на дачу, те говорит утонули и в первую ходку она не смогла пройти. Не сказать, что она была сильно расстроена, вообще не расстроена, вода была по колено на её даче. Грязи нанесло и мусор везде. Надо прибраться, но говорит теперь хоть поливать не надо, долго. Жизнерадостная бабка, дома не сидится, "рвется в бой".

Надо канешно страховать эти дачи, действительно как тут говорили раньше, государство не может быть вечно страховой дойной коровой. Есть страховка - получи выплаты, нет страховки - у природы нет плохой погоды.

Думаю в этом году сильно не налегать на овощи, особенно с частных подворий, потому что весь с.ач оказался на поверхности...