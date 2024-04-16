Отправлено: - 21:45

ACROS:

За время паводка - он посетил т

Цитата:Тут надо отметит то что наш хоть посетил и назначил дачникам едино разовые выплаты 100 МРП а пупкина не видно и не слышно.. и компенсация копейки.. а масштаб бедствия не сравнить..главное выбрали а там гори оно синим пламенем