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≡ Токаев осмотрел с вертолета подтопленные территории в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49009
Токаев осмотрел с вертолета подтопленные территории в Костанайской области
Отправлено: 16.04.24 - 17:08
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О текущей ситуации в регионе президенту Касым-Жомарту Токаеву доложил аким региона Кумар Аксакалов. Борт главы государства прилетел в нашу область после посещения Северо-Казахстанской области.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1393
Re: Токаев осмотрел с самолета подтопленные территории в...
Отправлено: 16.04.24 - 17:08
#1
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Я я думаю, почему сегодня на каждом перекрёстке по полицейскому стоит, и ещё бегающих туда-сюда много. А оказывается, на самолёте пролетал. Дааа.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1809
Re: Токаев осмотрел с вертолета подтопленные территории в...
Отправлено: 16.04.24 - 19:01
#2
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Цитата:
olegggon:
А оказывается, на самолёте пролетал. Дааа.

На белом вертолёте!
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6207
Re: Токаев осмотрел с вертолета подтопленные территории в...
Отправлено: 16.04.24 - 20:45
#3
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Цитата:
olegggon:
пролетал.



Ключевое слово: - ПРОЛЕТАЛ.
За время паводка - он посетил три зарубежных страны и кажеться был только в одной ЗКО на срежисированной якобы встречи с ДОВОЛЬНОЙ и молчаливо согласной местной пострадавшей публикой и выступил с заранее заученной речью с плохим казахским акцентом и выслушал то же ответные речи с заранее заученным текстом.
Профайл
ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1809
Re: Токаев осмотрел с вертолета подтопленные территории в...
Отправлено: 16.04.24 - 21:45
#4
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Цитата:
ACROS:
За время паводка - он посетил т

Тут надо отметит то что наш хоть посетил и назначил дачникам едино разовые выплаты 100 МРП а пупкина не видно и не слышно.. и компенсация копейки.. а масштаб бедствия не сравнить..главное выбрали а там гори оно синим пламенем
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6207
Re: Токаев осмотрел с вертолета подтопленные территории в...
Отправлено: 16.04.24 - 23:46
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
пупкина не видно и не слышно


Ему некогда: - он на СВО - ДЕмилитизирует и ДЕнацифицирует украинцев.
И вообще - это дело ЧУЖОЙ страны и ЧУЖОГО президента. ТАК поступает- значит ТАК считает НУЖНЫМ.
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