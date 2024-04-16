Отправлено: - 20:45

olegggon:

пролетал.

Цитата:Ключевое слово: - ПРОЛЕТАЛ.За время паводка - он посетил три зарубежных страны и кажеться был только в одной ЗКО на срежисированной якобы встречи с ДОВОЛЬНОЙ и молчаливо согласной местной пострадавшей публикой и выступил с заранее заученной речью с плохим казахским акцентом и выслушал то же ответные речи с заранее заученным текстом.