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≡ Принтеры: решение проблем и продление срока службы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49009
Принтеры: решение проблем и продление срока службы
Отправлено: 16.04.24 - 14:32
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Принтеры играют ключевую роль как в офисной, так и в домашней среде, обеспечивая возможность быстрого и качественного печати документов. Однако, как и любая другая техника, принтеры могут сталкиваться с различными проблемами, которые могут помешать нормальной работе.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3333
Re: Принтеры: решение проблем и продление срока службы
Отправлено: 16.04.24 - 14:32
#1
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///Используйте оригинальные расходные материалы, такие как картриджи///
- и ходите потом без штанов
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Безбилетный пассажир
§ Безбилетный пассажир
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.11.13
Сообщений:
87
Re: Принтеры: решение проблем и продление срока службы
Отправлено: 16.04.24 - 15:13
#2
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Я когда-то держал точку в торговом центре (делал ксерокопии всего и вся). Был у меня МФУ Canon i-Sensys. Картридж прослужил 5 лет. А почему? А потому что вовремя обслуживал. Всегда менял барабан и ракель одновременно. Своевременное обслуживание картриджа и принтера - залог долговечности оборудования. С этим я точно согласен.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
981
Re: Принтеры: решение проблем и продление срока службы
Отправлено: 16.04.24 - 16:24
#3
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Цитата:
Картридж прослужил 5 лет. А почему?

Потому что был родной оригинальный, они при уходе долго живут, а вот новые совместимые картриджы быстро разваливаются, начинают сыпать... МФУ 244?
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1488
Re: Принтеры: решение проблем и продление срока службы
Отправлено: 16.04.24 - 17:28
#4
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забыли про очередь печати указать, это первое что нужно проверить, застрявшую бумагу тянуть только по ходу движения листа при печати. драйвера как правило в последнюю очередь надо переставлять
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3333
Принтеры: решение проблем и продление срока службы
Отправлено: 16.04.24 - 17:40
#5
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принтер нужно покупать только тот, на который есть дешёвая альтернативная расходка. Для дома струйник не годится, ибо сохнет при долгом простое.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
981
Re: Принтеры: решение проблем и продление срока службы
Отправлено: 16.04.24 - 17:55
#6
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Бывает принтер отваливается и не видится компьютером, замена кабеля USB вроде помогает, но не надолго. Причиной может быть отсутствие заземления-зануления в питающей розетке, часто помогает на одном из устройств либо принтер, либо компьютер повернуть вилку питающего кабеля на 180 градусов, т.е. поменять местами фазу и ноль
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