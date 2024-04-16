Re: Принтеры: решение проблем и продление срока службы

Отправлено: - 15:13

Я когда-то держал точку в торговом центре (делал ксерокопии всего и вся). Был у меня МФУ Canon i-Sensys. Картридж прослужил 5 лет. А почему? А потому что вовремя обслуживал. Всегда менял барабан и ракель одновременно. Своевременное обслуживание картриджа и принтера - залог долговечности оборудования. С этим я точно согласен.