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≡ "Деньги - вперед!" - О мерах против "зайцев" в автобусах рассказали в отделе ЖКХ Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49009
"Деньги - вперед!" - О мерах против "зайцев" в автобусах рассказали в отделе ЖКХ Костаная
Отправлено: 16.04.24 - 17:13
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Изменения в системе оплаты проезда будут введены на всех городских маршрутах 20 апреля. Об этом сообщил на брифинге заведующий сектором пассажирского транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ Костаная Нурдаулет БЕЙСЕНОВ.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3333
Re: "Деньги - вперед!" - О мерах против...
Отправлено: 16.04.24 - 17:13
#1
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//на этой неделке сообщали// - наймите на сайт корректора!
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