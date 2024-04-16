Re: Международные права в Казахстане: В МВД рассказали...

Отправлено: - 16:44

Обьясните мне, простому чукотскому мальчику, почему все время нас убеждали, что наши права самые что ни есть международные, типа мы присоединились ко всяким конвенциям, записи в правах на аглицком произвели, а теперь на эти красивые "международные" надо иметь еще международнее? Опять выкачка денег с "ожиревшей" прослойки нашего населения-водителей?