Отправлено: - 16:27

Считаю, что такие люди стране нужны, иначе мир рухнет



У нас будет очень сложно, если никто не будет даже подвергать сомнению действия должностных лиц. Иногда и это полезно!



этот блогер безграмотный фальсификатор? или фальсификатор безграмотности? а судья кто тогда?можно теперь любому безграмотному фальсификатору? (это не оскорбление а вопрос с оценочным суждением) получается дать камеру в руки? и он будет ходить и снимать всех? оскорблять в своих роликах просто в конце вынося вопросительный знак и это не будет считаться оскорблением????????(для острастки поставлю больше знаков))идиоты или дебилы они там? и это просто вопрос а не утверждение и мы в нем еще не разобрались кто они тамможет никто, просто безграмотные все...да?Цитата:я думал мир рухнет без людей кто может работать, изобретать, конструировать и созидать а не от тех кто их ходит и снимает на камерустранные у этой адвокатши понятия о мирорушеньек слову без адвокатов мир тоже не рухнет)Цитата:во всех странах этим занимается СМИ четвертая власть которая подвергает сомнению работу первых треха у СМИ есть ограничениянельзя просто брать и всех обсирать для этого у СМИ есть рамки дозволенного называемые законома этот человек с киноаппаратом он кто? СМИ? нетканал свой имеет, выставляет туда свое мнение снимая должностных лицон кто? блогер? так у нас закон вроде как о блогерах приняли и прировняли их по ответственности почти к СМИтак что же? судья как то уж очень однобоко подошел к решению