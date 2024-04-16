этот блогер безграмотный фальсификатор? или фальсификатор безграмотности? а судья кто тогда?
можно теперь любому безграмотному фальсификатору? (это не оскорбление а вопрос с оценочным суждением) получается дать камеру в руки? и он будет ходить и снимать всех? оскорблять в своих роликах просто в конце вынося вопросительный знак и это не будет считаться оскорблением????????(для острастки поставлю больше знаков))
идиоты или дебилы они там? и это просто вопрос а не утверждение и мы в нем еще не разобрались кто они там
может никто, просто безграмотные все...да?
Цитата:
Считаю, что такие люди стране нужны, иначе мир рухнет
я думал мир рухнет без людей кто может работать, изобретать, конструировать и созидать а не от тех кто их ходит и снимает на камеру
странные у этой адвокатши понятия о мирорушенье
к слову без адвокатов мир тоже не рухнет)
Цитата:
У нас будет очень сложно, если никто не будет даже подвергать сомнению действия должностных лиц. Иногда и это полезно!
во всех странах этим занимается СМИ четвертая власть которая подвергает сомнению работу первых трех
а у СМИ есть ограничения
нельзя просто брать и всех обсирать для этого у СМИ есть рамки дозволенного называемые законом
а этот человек с киноаппаратом он кто? СМИ? нет
канал свой имеет, выставляет туда свое мнение снимая должностных лиц
он кто? блогер? так у нас закон вроде как о блогерах приняли и прировняли их по ответственности почти к СМИ
так что же? судья как то уж очень однобоко подошел к решению