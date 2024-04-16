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Принтеры играют ключевую роль как в офисной, так и в домашней среде, обеспечивая возможность быстрого и качественного печати документов. Однако, как и любая другая техника, принтеры могут сталкиваться с различными проблемами, которые могут помешать нормальной работе.