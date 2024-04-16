Платите 40 000 в год и будет вам газ - Фасадный трубопровод стал причиной конфликта между ОСИ и чиновниками в Костанае
Отправлено: 16.04.24 - 09:49
Многоквартирный жилой дом № 1 в 84 квартале микрорайона Кунай сдали в эксплуатацию в 2022 году. В течение полгода должны были запустить в нем газ, но жильцы ждут это благо цивилизации до сих пор. Причина - в юридических коллизиях, которые, скорее всего, доведут местную ОСИ до суда с акиматом города. И в такой ситуации может оказаться любая многоэтажка - как новая, так и старая. Читать новость
Потребитель платит за газ, который к нему дошел по трубам,который дошел к нему под землёй, над землёй, по морю, не важно как. Почему он должен платить за обслуживание этих труб,задвижек и кранов если это должно входить в стоимость газа. Раньше не было таких проблем, даже за проверки труб и газовых плит не платили, а сейчас наиздавали приказов, лишь бы содрать с потребителя.Обслудивание труб это соответственно расходы, так и поуменьшить свои аппетиты нужно господа газовики, а не проталкивать свои хотелки через нормативные акты.
сайлау курманов: посредник, который тоже хочет кушать ничего не делая,при
Во мноооогих сферах есть такие посредники. Как-то доводилось платить за телефон в казахтелекоме через казахтелекомовский терминал - так терминал ещё и комиссию брал. Я несколько месяцев писал в казахтелеком, но ответа так и не получил (естественно, суть вопроса была не в сумме, а в самом факте комиссии)
Цитата:
пешеход: поуменьшить свои аппетиты
Может быть, это- звоночек для обращения в антикор или прокуратуру?
Граница раздела эксплуатационной ответственности,это входная задвижка! Как и с Костанай Су, КТЭК, КЭЦ. Будьте добры брать на обслуживание, заключать ДОГОВОР с организацией как РКЦу- РБК. у которых есть лицензия. От халявы должны отходить!
Газовщики любят себя... Частный дом, для поверки газового счетчика, нужно закрыть кран, который на доме, снять счетчик... Так они даже за закрытие - открытие крана деньги берут, хотя его повернуть я и сам могу
Я не знаток закона в этой части. Но если мыслить логически, то должен быть акт разграничения газопровода. И чьё имущество тот его обслуживает. Но самое главное нужно выяснить в тарифе на газ сидит обслуживание фасадного газопровода.
Трнсаймвку сколько не плати все равно будет мало. За внутри подъездные трубы платили а никакого там обслуживания никогда не видели. В частном доме тоже плачу и за внутренний и за наружный, а за три года никого не видел ни разу! Платить надо за выполненную работу, а не за мифическое техобслуживание.
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